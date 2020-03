Hoàng Hà Mobile đang áp dụng mức giá ưu đãi với hàng loạt sản phẩm công nghệ. Đơn vị cam kết chỉ bán hàng chính hãng với mức giá cạnh tranh. Người mua có thể lựa chọn chính sách trả góp. Trong bối cảnh Covid-19 diễn ra, Hoàng Hà Mobile sẽ hỗ trợ giao hàng tận tay trên toàn quốc hoàn toàn miễn phí.

Dưới đây là 5 sản phẩm công nghệ khuyến mãi lớn trên hệ thống này:

Điện thoại Nokia 7.2

Nokia 7.2 đang là sản phẩm nổi bật trong phân khúc giá dưới 4 triệu đồng. Với mức giá rẻ, chiếc điện thoại này vẫn sở hữu thiết kế cao cấp với chất liệu kính và polymer composite. Máy có màn hình PureDisplay 6.3 inch độ phân giải FHD+, hỗ trợ HDR10, mang tới trải nghiệm hình ảnh siêu sắc nét và sống động.

Điện thoại sở hữu chip Snapdragon 660 và 4GB RAM. Nokia cũng tập trung nhiều vào khả năng chụp hình khi trang bị cho cụm 3 camera lên tới 48MP, kết hợp cùng ống kính ZEISS, đem lại hình ảnh và video 4K sống động.

Sản phẩm hiện có giá 3.840.000 đồng (giá niêm yết: 6.190.000 đồng) với ba màu Cyan Green (xanh ngọc), Ice (trắng) và Charcoal (đen). Máy bảo hành 12 tháng chính hãng và hỗ trợ cập nhật bảo mật tới 3 năm. Tham khảo Nokia 7.2 tại đây

Điện thoại Realme C3

Realme C3 là một trong những sản phẩm di động giá rẻ tập trung rất nhiều vào cấu hình. Máy trang bị bộ xử lý MediaTek Helio G70 8 nhân, RAM 3GB. Sản phẩm sở hữu pin lên tới 5000mAh cho phép sử dụng 9 giờ liên tục. Bên cạnh phần cứng được đầu tư, giao diện Realme UI cũng sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà với nhiều tính năng hữu dụng.

Realme C3 đang bán chính hãng với màu Frozen Blue (xanh dương) và Blazing Red (đỏ) độc đáo. Sản phẩm bảo hành 12 tháng. Điện thoại đang được bán với giá khuyến mại 15% tại Hoàng Hà Mobile với giá 2.540.000 đồng chỉ trong 2 ngày 21 và 22/3. Khách hàng có thể tham khảo sản phẩm tại đây

Oppo A5 (2020)

Đầu năm 2020, Oppo mang tới phiên bản mới của Oppo A5 với nhiều nâng cấp. Oppo vẫn giữ truyền thống tạo ra các sản phẩm sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy thu hút ánh nhìn.

Oppo A5 2020 mang trên mình CPU 8 nhân Snapdragon 665 và dung lượng RAM tới 4GB và bộ nhớ tới 128GB hứa hẹn một trải nghiệm hiệu năng ấn tượng. Máy cũng trang bị camera chính 12MP khẩu độ f/1.8 cùng chế độ chụp đêm đem lại những bức ảnh thiếu sáng sắc nét và sống động. Bên cạnh đó là các camera góc siêu rộng, camera đơn sắc và cảm biến đo chiều sâu, giúp bạn có thêm nhiều góc chụp độc đáo. Oppo A5 cũng gây ấn tượng mạnh khi sở hữu viên pin 5000mAh sử dụng thoải mái trong 2 ngày.

Oppo A5 (2020) được bảo hành chính hãng một năm. Bạn có thể mua ngay sản phẩm này tại đây với khuyến mại tới 10% còn 3.690.000 đồng

Tai nghe AirPods 2

AirPods 2 chính hãng VN/A đang là một trong những sản phẩm phụ kiện thu hút người mua. AirPods 2 tới từ thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thời trang và cao cấp. Một điểm đáng tiền của AirPods 2 là khả năng kết nối nhanh và ra lệnh Siri bằng giọng nói. Chất lượng của AirPods 2 cũng được đánh giá rất cao với chất âm ấm, rõ ràng giọng hát. So với thế hệ đầu tiên, AirPods 2 mang tới cải thiện rõ rệt về thời lượng pin và được trang bị thêm khả năng sạc không dây hiện đại.

AirPods 2 bán tại Hoàng Hà là sản phẩm chính hãng VN/A và được bảo hành một đổi một trong 12 tháng. Hiện tại, sản phẩm được khuyến mại với giá giảm 2,3 triệu đồng còn 3.650.000 đồng. Khách hàng có thể tham khảo sản phẩm tại đây

Galaxy Buds Plus

Ra mắt hơn một tháng trước, Galaxy Buds Plus là một trong những mẫu tai nghe true-wireless nhận được sự quan tâm của người dùng. So với sản phẩm trước đó, Buds Plus có nhiều cải tiến mới. Đầu tiên phải kể tới thời lượng pin lên tới 22 tiếng nghe nhạc liên tục. Chất âm được Samsung nâng cấp với hệ thống màng loa 2 chiều và chế độ Ambient giúp bạn nghe những âm thanh môi trường. Khả năng đàm thoại tốt tích hợp 3 mic thu âm cả bên ngoài và bên trong tai nghe.

Tai nghe chính hãng có giá ưu đãi 2.950.000 đồng, thấp hơn giá niêm yết tới 28%. Sản phẩm bảo hành 12 tháng. Xem sản phẩm tại đây

(Nguồn: Hoàng Hà Mobile)