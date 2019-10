Chiến lược thu hút và giữ chân người tài đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh "khát" nhân lực giỏi, theo chuyên gia Hanwha Life Việt Nam.

Tạo môi trường làm việc sáng tạo và thoải mái

Ngày nay, các doanh nghiệp xu hướng đầu tư nhiều vào văn phòng để tạo nơi làm việc sáng tạo, đầy cảm hứng cho nhân viên trong suốt 8 tiếng công sở. Không gian văn phòng hiện đại không chỉ là những phòng làm việc, phòng họp, mà còn có những khu sinh hoạt chung, như quầy bar hay khu bếp sạch đẹp, nhằm cải thiện cuộc sống tinh thần của nhân viên. Các nhà quản trị nhân sự cho rằng, khi nhân viên hạnh phúc sẽ tạo ra năng suất lao động cao, đồng thời gia tăng sự gắn bó của nhân viên với công ty.

Môi trường làm việc thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên.

Công nhận khả năng và sự đóng góp của nhân viên

Nhiều cuộc khảo sát cho thấy nhân viên sẽ có nhiều động lực cống hiến và gắn bó với nơi mình làm việc nhiều hơn, nếu doanh nghiệp biết công nhận sự đóng góp của họ. Với nhân viên giỏi, khả năng và giá trị họ đem lại cho doanh nghiệp, tổ chức lại càng phải được coi trọng.

Ngoài ra, không có nhân sự giỏi nào chấp nhận "dậm chân tại chỗ". Bởi vậy, đối với nhóm nhân sự giỏi này, các doanh nghiệp cần phải có chính sách tưởng thưởng xứng đáng và hoạch định con đường thăng tiến rõ ràng.

Quan tâm nhân viên nhiều hơn

Trong thời đại mới, khi nhu cầu vật chất đã được thỏa mãn, nhân viên có xu hướng đề cao những quan tâm về mặt tinh thần mang tính lâu dài. Một cách đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng, đó là mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Đây được coi là cách giữ chân nhân tài tinh tế khi cả người lao động và những người phụ thuộc đều được bảo vệ bởi một kế hoạch tài chính rõ ràng.

Mới đây, Hanwha Life Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm của Hàn Quốc đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm nhóm, mang tên Hanwha Life - An Khang Hưng Nghiệp.

"Không chỉ bảo vệ, chăm sóc người lao động và người thân, sản phẩm còn là giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút và giữ chân đội ngũ nhân tài, giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh hơn", đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ.

Bảo hiểm cho nhân viên được nhiều công ty lựa chọn.

An Khang Hưng Nghiệp mang đến nhiều quyền lợi vượt trội cho người lao động và người phụ thuộc. Cụ thể, đối với sản phẩm chính bảo hiểm sức khỏe Tai nạn nhóm, nhân viên được chi trả lên đến 72 tháng lương nếu tử vong do tai nạn; chi trả lên đến 144 tháng lương nếu tử vong do tai nạn đặc biệt hoặc lên đến 216 tháng lương nếu tử vong do tai nạn máy bay.

Bên cạnh đó, nhân viên sẽ được chi trả từ 1 triệuđồng cho đến 3triệu đồng mỗi ngày nằm viện do bệnh hoặc tai nạn, phẫu thuật hoặc điều trị ung thư đối với sản phẩm bảo hiểm bổ sung hỗ trợ viện phí nhóm. Với những quyền lợi này, nhân viên không còn lo lắng về chi phí điều trị nếu không may xảy ra đau ốm, tai nạn để hoàn toàn yên tâm làm việc.

Chú trọng công tác đào tạo

Trong thời đại công nghệ 4.0, mọi thứ đều vận động và thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là kiến thức cũng như cách thức làm việc. Với những nhân viên giỏi, không chỉ đòi hỏi lương thưởng xứng đáng, mà họ còn hấp dẫn bởi những khóa đào tạo để không ngừng phát triển năng lực bản thân.

Nhiều doanh nghiệp lớn đều chọn cách giữ chân và phát triển nhân tài bằng các khóa đào tạo trong nước, ngoài nước. Sự đầu tư của công ty vào nhân sự cũng giúp nhân viên hiểu tầm quan trọng của họ đối với công ty, từ đó tạo được niềm tin và sự gắn bó lâu dài với nơi mình làm việc.

Trao trọng trách cho nhân viên

Nhiều người khi được tuyển vào những vị trí cấp cao ở công ty nhưng lại không được tin tưởng trao quyền quyết định từ cấp trên. Không ít những người có năng lực, sau một thời gian mọi thứ từ nhỏ tới lớn đều phải chờ cấp trên quyết định, quyết định "nhảy" sang môi trường mới mà ở đó họ được trao quyền.

Theo chuyên gia về quản trị nhân sự, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải bỏ bớt trọng trách trên vai mình và trao quyền cho nhân viên có năng lực xứng đáng đảm nhiệm. Việc "chọn mặt gửi vàng" sẽ thúc đẩy nhân viên phát huy hết năng lực của mình và đồng hành với công ty.

Phong Vân