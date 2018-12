Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ tại Việt Nam năm 2016 (Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2016) là một trong những sự kiện quan trọng chào mừng 55 năm ngày truyền thống của lực lượng phòng cháy chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2016) và 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2016).

Triển lãm diễn ra từ ngày 21 đến 24/9 tại Cung văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội với quy mô 450 gian hàng thuộc 250 đơn vị là các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, đơn vị phân phối hàng đầu về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ. Các đơn vị đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Áo, Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Hong Kong, Indonesia, Italy, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam…

Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2016 là sân chơi để các đơn vị trong ngành giới thiệu sản phẩm, kết nối nhà sản xuất, phân phối với người sử dụng.

Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc DSS - NPP Dahua Technology tại Việt Nam cho biết, năm nay, thương hiệu camera Dahua Technology tiếp tục trở thành nhà đồng hành cùng Secutech. Nhận thấy nền kinh tế Việt Nam cùng nhu cầu sử dụng thiết bị giám sát an ninh ngày càng lớn trong những năm gần đây, Dahua không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường những dòng sản phẩm ưu việt như hệ thống camera tầm nhiệt, camera giao thông, thiết bị báo động thông minh... Tất cả sẽ được giới thiệu đầy đủ tại gian hàng Dahua - DSS trong Secutech 2016.

Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2016 là sự kiện quốc tế có quy mô lớn, chuyên nghiệp trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Triển lãm sẽ là nền tảng giúp kết nối các nhà cung cấp trong và ngoài nước, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm bảo mật giám sát, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với công nghệ tiên tiến. Đây sẽ là nơi thiết lập quan hệ mới, tìm kiếm và học hỏi đồng thời là sân chơi để các đơn vị trong ngành giới thiệu sản phẩm, kết nối nhà sản xuất, phân phối với người sử dụng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hành, thảo luận chuyên sâu về những nghiên cứu ứng dụng và ý tưởng mới từ chuyên gia hàng đầu của ngành an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ.

Tại triển lãm sẽ diễn ra nhiều hội thảo, tọa đàm quốc tế quan trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng và khu công nghiệp.

Tại triển lãm còn có nhiều chương trình hữu ích như hội thảo tọa đàm quốc tế quan trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng và khu công nghiệp với chủ đề "Xu hướng toàn cầu, chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ"; hội thảo chuyên đề "Chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy". Ngoài ra, diễn đàn giám sát An ninh toàn cầu GDSF Vietnam 2016 - "Xu hướng thiết lập giải pháp cho thế giới an ninh sắp tới"; "Giao thương B2B giữa Viện phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc (KFI), doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam"… cũng được tổ chức song song.

Các chương trình trên đó Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp tổ chức với Cục Quản lý Công nghiệp An ninh và Doanh nghiệp, Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật); Trung tâm công nghệ sức khỏe và An toàn (Sahtech); Viện phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc (KFI)... Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Hiệp hội phòng cháy chữa cháy Đài Loan; Hiệp hội Thiết bị An ninh châu Á - Chi hội Việt Nam (APSA Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam (VAA); Cảnh sát phòng cháy chữa cháy một số tỉnh thành; Tập đoàn UL - Mỹ; Honeywell; Western Digital (WD); Tập đoàn BOSCH; Phúc Bình; Đại học Bách khoa Hà Nội....

Ngoài tham gia các trò chơi nhận gải thưởng tại các gian hàng, triển lãm năm nay còn là nơi để người dân có thể trải nghiệm thực tế về kỹ năng chữa cháy cũng như kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống khác nhau.

Hàng ngày, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại học phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm về kỹ năng: thoát nạn từ trên cao, sơ cấp cứu ban đầu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố trên phương tiện giao thông cơ giới… cho người thăm quan triển lãm. Thông qua đó, người dân có thể trải nghiệm thực tế về kỹ năng chữa cháy cũng như kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống khác nhau.

Triển lãm do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (Vietfair) và Công ty Messe Frankfurt New Era Business Media phối hợp tổ chức với sự tham gia của nhiều đơn vị: - Thương hiệu quốc tế: Ansell Vina, Ayvaz, Aurora, Bosch, Cosem, Draeger, Everdigm, Honeywell, KFI, Nittan, Oshkosh, Frequentis, UL… - Nhà sản xuất châu Á: Chang Sung, Hochiki, JV Special, Tomoken, Takumi Safety, Tohatsu, Yamato Protec… - Nhà sản xuất, cung cấp tại Việt Nam: An Phú, Bình An, BVND, CBID, Đức Dương, Hanoi Fire, Hoàng Việt An, Kova, KPS, KTN, Mecta, Phú Thành, Phương Nam, Tân Viễn Cảnh, Thăng Long, Thiên Ngân, Việt Nhật, Vietsafe, VT Plus... - Thương hiệu quốc tế:Advantech, Bosch, Comnet, Dmax, Gunnebo, IDTEK, Marc. Corp., Mobotix, Optex, Panasonic, WD… - Nhà sản xuất châu Á: Dahua, Hikvision, Lilin, Quantum, ZK Teco... - Nhà sản xuất, cung cấp tại Việt Nam:Astec, Benco, Futech, HDTek, Nam Sơn, Nhà An Toàn, Phúc Bình, Silversea, Techcard, Techpro, Vantech... Chi tiết: www.firesafetyvietnam.vn - www.secutechvietnam.com.

(Nguồn: Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2016)