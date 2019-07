Samsung, Realme, Innostyle, Xiaomi đang ưu đãi lớn nhiều dòng điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ hay cáp sạc nhanh...

Samsung

Hãng công nghệ đến từ Hàn Quốc đang là một trong những thương hiệu di động lớn nhất thế giới. Trong chương trình "Hotsales" tại Hoàng Hà lần này, Samsung giảm giá mạnh các dòng sản phẩm: điện thoại bảng Galaxy Tab A8.0, đồng hồ thông minh Galaxy Fit E, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active.

Nhiều dòng sản phẩm giảm giá mạnh tại Hoàng Hà Moblie.

Trong ba ngày 12-14/7, Hoàng Hà Mobile chạy chương trình "Thu cũ đổi mới" áp dụng cho điện thoại bảng A8.0 với giá 2,65 triệu đồng. Khách hàng chỉ cần mang một máy tính bảng hoặc điện thoại cũ của bất kỳ nhãn hàng nào đến các cơ sở của Hoàng Hà Mobile để hưởng ưu đãi. Chi tiết chương trình xem tại đây.

Bên cạnh đó, đồng hồ thông minh Galaxy Fit E, Galaxy Watch cũng giảm giá mạnh từ ngày 12/7 đến 14/7. Trong đó, đồng hồ Galaxy Fit E chỉ còn 720.000 đồng; Galaxy Watch Active giá 3,99 triệu đồng; Glaxy Watch 42MM chỉ 4,99 triệu đồng; Galaxy Watch 46MM giá 5,49 triệu đồng. Những chiếc đồng hồ nhà Samsung không chỉ xem giờ mà còn đo nhịp tim, bước chạy, nhận thông báo từ điện thoại được kết nối, chống nước...

Samsung giảm giá mạnh điện thoại bảng.

Realme

Từ ngày 6/7 đến hết 14/7, các dòng điện thoại Realme giảm giá tới hơn 800.000 đồng. Trong đó, model Realme C2 - 2GB/16GB giá chỉ còn 2,29 triệu đồng; Realme C2 - 3GB/32GB còn 2,99 triệu đồng. Điện thoại Realme 3 - 4GB/64GB chỉ 4,09 triệu đồng; phiên bản 3GB/32G giảm còn 3,25 triệu đồng; Realme 3 Pro - 4GB/64GB giá 5,29 triệu đồng và Realme 3 Pro - 6GB/128GB chỉ 6,15 triệu đồng

Điện thoại Realme được đánh giá cao về thiết kế nhờ đi theo các xu hướng mới nhất như mặt lưng kính, màn hình tràn viền... Nếu bạn đang tìm kiếm những smartphone giá rẻ, thiết kế thời thượng và các tính năng ổn áp thì đây là sự lựa chọn hợp lý.

Đồng hồ, vòng đeo tay Samsung đang được bán với giá ưu đãi.

Innostyle

Từ ngày 12/7 đến 18/7, Hoàng Hà tổ chức chương trình "Đại tiệc cáp sạc Mỹ Innostyle" với giá bán từ hơn 100.000 đồng dành cho toàn bộ dây sạc và củ sạc hãng Innostyle. Chi tiết xem tại đây.

Cáp Innostyle Duraflex 1.5m USB-A To Lightning Chuân MFI còn 179.000 đồng; cáp Innostyle Duraflex 1.5M USB-C To USB-C PD60W giá 129.000 đồng; cáp sạc nhanh Innostyle Jazzy 18w USB-C To Lightning 1,2m giá 179.000 đồng.

Ngoài những dòng cáp sạc, Hoàng Hà còn giảm giá thêm 2 củ sạc nhanh, trong đó, model Innostyle USB-C PD 18w Minigo giá 360.000 đồng, model Innostyle Gomax PD 49.5W giảm còn 590.000 đồng.

Innostyle là thương hiệu được chú trọng về thiết kế và đồng thời chất lượng luôn được nâng cao. Các sản phẩm của hãng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Cáp sạc Mỹ Innostyle" bán với giá từ hơn 100.000 đồng.

Xiaomi Mi 9 SE

Là phiên bản rút gọn của Mi 9 nhưng Mi 9 SE vẫn giữ được những nét "tinh hoa" trên Mi 9 và mức giá giảm đáng kể. Từ ngày 12/7 đến 14/7, Xiaomi Mi 9 SE phiên bản 6GB/64GB giá chỉ còn 7,15 triệu đồng với chế độ bảo hành 18 tháng. Với giá tốt, chế độ bảo hành vượt trộng, Xiaomi được các tín đồ công nghệ yêu thích.

Chương trình khuyến mãi đang được áp dụng tại 21 cơ sở của Hoàng Hà Mobile. Chi tiết liên hệ hotline 1900 2091.

(Nguồn: Hoàng Hà Mobile)