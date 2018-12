Ra đời vào cuối năm 2016, Clip TV đã thu về những thành công nhất định. Liên tục phát triển và nâng cấp dịch vụ là bí quyết giúp Clip TV chinh phục lòng tin khách hàng giữa "một rừng" dịch vụ truyền hình Internet hiện nay.

Liên tục đầu tư kho phim Việt Nam chiếu rạp

Tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh điện ảnh vài năm nay ở các đô thị lớn lên tới 20 - 25% mỗi năm. Tính đến đầu tháng 12/2017, cả nước có 630 phòng chiếu phim. Tuy nhiên, không phải người đam mê điện ảnh nào cũng có thể thưởng thức bộ phim mình yêu thích tại rạp. Thế nên, việc xem phim trên nền tảng online chính là giải pháp tăng cơ hội tiếp cận của người xem với điện ảnh.

Clip TV là giải pháp cho việc xem phim online của người đam mê điện ảnh với kho phim có bản quyền. Điều này góp phần mang đến một tín hiệu đáng mừng cho thị trường giải trí bản quyền online có trả phí tại Việt Nam.

Nhiều bộ phim chiếu rạp Việt được phát hành độc quyền tại Clip TV.

Nhắc đến Clip TV, đầu tiên phải kể đến chính là kho phim chiếu rạp Việt phong phú. Tại đây, những bộ phim chiếu rạp được cập nhật liên tục. Tiêu biểu, "Song Lang" vừa ra rạp tháng 8 thì đầu tháng 11 đã được phát hành online hay "Mùa viết tình ca" ra rạp cuối tháng 8 thì đến tháng 10 cũng đã được Clip TV phát thành rộng rãi.

Ngoài ra, Clip TV còn có một số bộ phim chiếu rạp Việt hấp dẫn như Tìm vợ cho bà, Chơi thì chịu, Lộ mặt, Siêu sao siêu ngố... Sắp tới, doanh nghiệp đang có kế hoạch phát hành online bộ phim Chàng vợ của em của "ông vua phòng vé" Thái Hòa.

Bên cạnh kho phim Việt chiếu rạp, Clip TV còn có kho phim bom tấn đến từ đầy đủ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan...

Dịch vụ truyền hình Internet ngày càng nâng cấp

Vốn là dịch vụ truyền hình Internet, nên việc phát triển song song dịch vụ truyền hình cùng kho phim bản quyền chính là điều luôn được Clip TV lưu tâm. Hiện nay, ứng dụng này có hàng trăm kênh truyền hình trong nước và quốc tế với nhiều chương trình hấp dẫn như AFF Cup 2018 hay chùm phim Nights Of Incredible 2018 trên FOX Movies.

Ngày nay, tùy thuộc vào tính chất công việc, không phải ai cũng có thể thưởng thức trọn vẹn một trận đấu bóng đá trên TV. Vì thế, việc xem online trên smartphone chính là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Nền tảng Clip TV trên Smartphone chính là lựa chọn tối ưu nhất cho bạn.

Chỉ cần kết nối Internet, bạn có thể thưởng thức một trận đấu ổn định cùng smartphone. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng laptop thì vẫn có thể dễ dàng thưởng thức trực tiếp thông qua nền tảng website. Người hâm mộ thể thao có thể xem toàn bộ mùa giải AFF Cup phát hành miễn phí trên tất cả nền tảng dịch vụ.

AFF Cup được phát miễn phí trên tất cả nền tảng của Clip TV.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm này, Clip TV còn đồng hành cùng FOX Movies gửi đến người hâm mộ điện ảnh chùm phim "Nights Of Incredible 2018". Đến với Nights Of Incredible mỗi ngày vào lúc 20h, bạn có thể thưởng thức nhiều bộ phim mới lần đầu được phát sóng như Iron man, Maze runner: The death cure, Star Wars: The Last Jedi, Logan, Jurassic World, Guardian of the galaxy, Ted 2, Avengers: infinity war, Thor: Ragnarok,...

Chùm phim Nights Of Incredible 2018 mang đến nhiều phim hấp dẫn lần đầu được phát sóng.

Với hơn 120 kênh truyền hình trong nước và quốc tế với đầy đủ các kênh truyền hình VTV, HTV, VTC, HTVC... ngoài các giải thể thao như AFF Cup 2018 hay chùm phim Nights Of Incredible 2018, Clip TV còn mang đến nhiều chương trình giải trí như Solo cùng Bolero, Én vàng, Người ấy là ai, Nhanh như chớp...

Liên kết tạo nên giá trị tốt nhất cho khách hàng

Bên cạnh việc đầu tư phát triển các nền tảng nội dung, Clip TV còn quan tâm đến sự hài lòng cho khách hàng. Doanh nghiệp liên tục liên kết với các hãng TV trên thị trường để có thể mang đến cho người dùng niềm vui trọn vẹn nhất. Cụ thể, khi sở hữu một TV thông minh, chỉ cần tải ứng dụng Clip TV bạn đã có thể trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn miễn phí cụ thể như Samsung 12 tháng, TCL 24 tháng, LG 12 tháng, Sony 12 tháng...

Clip TV phối hợp cùng các hãng TV mang đến nhiều khuyến mãi.

Theo ông Phan Thanh Giản, đại diện Clip TV, việc đầu tư phát triển truyền hình, kho phim Việt hay liên kết với hãng, nhằm mục tiêu giúp cho người dùng dịch vụ hài lòng hơn khi trải nghiệm dịch vụ. Điều này cũng đồng thời thể hiện quyết tâm của Clip TV khi tham gia vào thị trường truyền hình OTT. Đơn vị muốn mang đến một môi trường OTT văn minh tôn trọng các nội dung bản quyền, thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí truyền hình.

Clip TV là dịch vụ truyền hình Internet đa nền tảng với gói cước cố định hàng tháng là 50.000 đồng một tháng hoặc 2.000 đồng một ngày cho tất cả nội dung về truyền hình trong nước, quốc tế và kho phim bản quyền.

