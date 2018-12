Hàng loạt tỷ phú mất tiền vì chứng khoán lao dốc / Công ty Trung Quốc xây núi tiền thưởng Tết

Tăng trưởng tại các ngành công nghệ, bán lẻ tiêu dùng và bất động sản trong 5 - 10 năm qua tại đây đã giúp các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc dễ dàng gây dựng tài sản. Số tỷ phú tự thân Trung Quốc nhờ thế cũng tăng vọt.

Theo thống kê của Wealth-X, trong 249 tỷ phú nước này, chỉ 2% là thừa kế. 4% đạt mốc tài sản tỷ USD nhờ cả thừa kế và khởi nghiệp. 94% còn lại là tỷ phú tự thân, gây dựng tài sản từ vạch xuất phát.

Ma Huateng hiện là người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tỷ lệ này hoàn toàn trái ngược với trung bình thế giới. Theo đó, chỉ 55% là tự thân, 30% thừa kế và 32% có tài sản kết hợp từ hai nguồn này.

Tỷ phú Trung Quốc cũng khá trẻ so với toàn cầu. Một phần ba số này dưới 50 tuổi, cao hơn so với 14% thế giới. Tuổi trung bình tại đây là 53, thấp hơn so với mức tuổi 64. Nhiều tỷ phú Trung Quốc cũng sở hữu công ty thuộc top lớn nhất thế giới.

Danh sách 10 người giàu nhất Trung Quốc:

Tỷ phú Tài sản (tỷ USD) Công ty 1 Ma Huateng 41,8 Tencent Holdings 2 Jack Ma 40,2 Alibaba 3 Hui Ka Yan 27,5 Evergrande Real Estate Group 4 Yang Huiyan 20,7 Country Garden Holdings 5 Wang Jianlin 18,1 Dalian Wanda Group 6 Ding Lei 17,2 NetEase 7 Li Hejun 15,5 Hanergy Holding Group 8 Lei Jun 15,1 Xiaomi 9 Zhang Zhidong 15 Tencent Holdings 19 Yan Jiehe 14,1 China Pacific Construction Group

Hà Thu (theo Wealth-X, CNBC)