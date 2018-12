Bà Lê Lan Hương - Tổng giám đốc Công ty quạt trần cao cấp Royal Home (TP HCM) cho biết, từ đầu tháng 4, lượng khách ghé thăm các cửa hàng trưng bày và đại lý tăng so với dịp đầu năm. Doanh thu ước tính 300-400 triệu đồng một ngày, tăng 3-4 lần so với ngày thường. Trong những mẫu quạt bán chạy, Villa Light hút khách hơn cả do thiết kế cổ điển, thích hợp nhà phố, biệt thự phong cách cổ kính. Cánh quạt bằng gỗ, động cơ aluminum bền bỉ, giá gần 30 triệu đồng.