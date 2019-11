10 căn nhà đắt nhất nước Mỹ trong thập kỷ qua

3. Cụm bất động sản tại Palm Beach, Florida

Giao dịch năm: 2013

Giá trị giao dịch: 129,6 triệu USD

Khối bất động sản bao gồm một dải tại 20, 30, 40 và 50 Blossom Way. Theo The Real Deal, người mua nó là tỷ phú Ken Griffin (trong ảnh). Ông cho phá hủy các công trình cũ để xây dựng hạ tầng mới tại đây. Ảnh: The Real Deal