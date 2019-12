Toàn bộ nhân viên hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã tham gia giải chạy "Run for the Earth", hôm 8/12.

Chương trình "Run for the Earth" diễn ra tại khuôn viên cầu Ánh Sao, quận 7, TP HCM.

Đường chạy Run for the Earth là sự kiện kết nối nhân viên công ty và mang tính đóng góp thiết thực, được tổ chức với quy mô lớn. Có 3 lựa chọn về cự ly cho người tham gia: 2 km, 3 km và 5 km. Đường chạy nằm trong khu vực xung quanh khuôn viên cầu Ánh Sao.

Với thông điệp chính là "Mỗi km chạy, một cây xanh ươm mầm", ban tổ chức sẽ dựa vào số lượng đăng ký của 3 hạng mục cự ly để ra con số tổng cây xanh được gieo trồng. Sự kiện đã thu hút 938 người tham gia, với tổng độ dài đường chạy là 2.579 km.

Nhân viên VUS cùng bạn bè và người thân tham gia "Run for the Earth".

Sự kiện nằm trong chiến dịch "Caring for the Earth" do Anh Văn hội Việt Mỹ VUS khởi xướng từ đầu tháng 11/2019. Chiến dịch tập trung vào việc giảm rác thải (đặc biệt là nhựa) cùng với việc giảm thiểu các hành động gây tác động xấu cho môi trường. Đối tượng hướng đến là học viên, phụ huynh, nhân viên và các cá nhân quan tâm đến môi trường xanh.

Đại diện VUS (bên trái) trao chứng nhận đóng góp 2.579 cây xanh cho tổ chức Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam.

Kết quả chương trình đã đóng góp 2.579 cây xanh để trồng rừng. Tháng 7/2020, toàn bộ cây xanh này sẽ được đối tác của VUS - Tổ chức phi lợi nhuận Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam thực hiện trồng trên 5 ha rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Chị Bích Ngân (nhân viên văn phòng trung tâm VUS) chia sẻ: "Tôi tham gia đường chạy với ý muốn rèn luyện sức khoẻ và hơn hết là góp phần trồng thêm cây xanh bảo vệ môi trường. Những hoạt động này cho tôi thấy mình được là một phần của một tập thể đầy nhiệt huyết và còn được đóng góp cho xã hội".

Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng Giám đốc hệ thống VUS cho biết, những km chạy được đã mang đến nhiều mầm xanh mới giúp cho những cánh rừng thêm xanh mát. Bà kỳ vọng những giá trị tốt đẹp này còn lan tỏa đến nhiều người xung quanh.

Sự kiện còn là dịp để nhân viên VUS rèn luyện thể lực, vui chơi và gắn kết cùng bạn bè, người thân.

Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, sự kiện còn là dịp để nhân viên công ty dành thời gian thư giãn cuối tuần bên gia đình và bạn bè. Hoạt động VUS Gathering mang đến không gian âm nhạc và ẩm thực hấp dẫn cho người tham dự với ự góp mặt của các ban nhạc F-Band, Su Brothers và The Zoo cùng với tiết mục do chính các nhân viên VUS thể hiện.

Bên cạnh các hoạt động "Run for the Earth" và VUS Gathering, chiến dịch còn có hoạt động trên mạng xã hội kêu gọi người tham gia hưởng ứng 7 ngày sống xanh, loại dần ly nhựa tại các cơ sở học, hướng dẫn học viên phân loại rác..

An Phạm