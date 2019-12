Hơn 1.000 chuyên viên môi giới đến từ Rio Land và Seareal Đông Nam đã tham dự lễ ra quân dự án The Maris Vũng Tàu tại TP HCM sáng 28/11.

Dự án quy mô lớn tại trung tâm thành phố

The Maris Vũng Tàu do Rio Land phát triển, là quần thể nghỉ dưỡng giải trí 5 sao quy mô 23ha tại trung tâm thành phố Vũng Tàu. Tọa lạc bên bãi biển Chí Linh - Cửa Lấp nguyên sơ (thuộc phường 10 và 11, thành phố Vũng Tàu), dự án có mật độ xây dựng 23%, do Tama Architects tư vấn thiết kế, dự kiến hoàn thành đồng bộ vào năm 2022.

Lễ ra quân của đội ngũ môi giới dự án The Maris Vũng Tàu.

The Maris gồm 943 phòng khách sạn 5 sao, 6 tòa căn hộ khách sạn, 59 căn shophouse và 192 biệt thự nghỉ dưỡng. Quy hoạch của dự án hài hòa giữa yếu tố nghỉ dưỡng riêng tư và giải trí sôi động, với hơn 30 tiện ích cùng với bãi biển riêng. Khu nghỉ dưỡng phù hợp với cả những chuyến du lịch ngắn ngày và kỳ nghỉ dài, hay du lịch kết hợp hội thảo của những đoàn khách lên đến 1.000 người.

Nổi trội nhất là chuỗi clubhouse với hệ thống gym - spa - nhà hàng cao cấp trải dài toàn khu, ballroom tổ chức sự kiện với sức chứa lên tới 1.000 khách, sân khấu âm nhạc - chiếu phim ngoài trời, khu thể thao dưới nước. Ngoài ra, dự án sở hữu nhiều tiện ích giải trí hấp dẫn khác như khu vui chơi giải trí có thưởng The Atlantic, đại lộ Four Seasons với các loại hoa độc lạ khắp thế giới, vườn trên không Babylon Sky Garden, cầu tàu Hungtington California và bến du thuyền...

"Du khách ở TP HCM hay Đồng Nai chỉ cần lái xe hơn một tiếng đồng hồ là được hòa mình trong không khí lễ hội tưng bừng, thư giãn trọn vẹn giữa một không gian 5 sao chuẩn quốc tế, lấy cảm hứng từ Rio de Janeiro, Brazil - thành phố sôi động và rực rỡ nổi tiếng thế giới", đại diện phát triển dự án giới thiệu.

Các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối The Maris Vũng Tàu.

Theo chia sẻ của Rio Land, The Maris được vận hành và quản lý bởi thương hiệu 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo cho việc khai thác kinh doanh hiệu quả và tối ưu trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tài sản của chủ sở hữu sẽ luôn mới với chế độ bảo dưỡng chăm chút đến từng chi tiết theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Cam kết gia tăng giá trị

Theo nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trong quá trình "gạn đục khơi trong", thanh lọc dự án kém chất lượng. "Trong bối cảnh đó, The Maris cam kết mang đến những giá trị thật cho người mua, thông qua quy mô tầm cỡ 23ha theo tiêu chuẩn quốc tế, 7 cột tăng giá theo tiến độ hoàn thành các hạng mục nội khu và chuỗi hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với Vũng Tàu như sân bay quốc tế Long Thành, quốc lộ 51...", đại diện chủ đầu tư nói.

Dự án còn cam kết lợi nhuận 7% trong 3 năm, dựa trên tiềm năng khai thác du lịch của thị trường Vũng Tàu. Ngoài ra, khách hàng được tặng 100 đêm nghỉ khách sạn 5 sao (tương đương 25 đêm nghỉ ở biệt thự), để quây quần bên gia đình và tận hưởng cuộc sống tại ngôi nhà thứ 2 ven biển.

Phối cảnh tổng thể của dự án The Maris Vũng Tàu.

"Mức giá biệt thự của The Maris hấp dẫn so với mặt bằng chung ở Bà Rịa - Vũng Tàu, những nhà đầu tư mua sớm có khả năng tiên phong đón đầu biên độ gia tăng giá trị trong tương lai", đại diện Rio Land khẳng định.

An Mai