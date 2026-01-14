Có nhiều tài sản nhưng tôi chông chênh vì công việc không thuận lợi

Tôi lo lắng không biết những năm tới mình nên làm gì vừa để ổn định cuộc sống vừa để tinh thần không bị trì trệ hay bế tắc.

Tôi ngoài 40 tuổi và không có ý định kết hôn. Tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc lập của mình đồng thời luôn sẵn lòng chăm sóc ba mẹ khi tuổi cao sức yếu cùng các anh chị em trong nhà. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm một thời gian nhưng thu nhập không cao. Sau đó, tôi chuyển sang kinh doanh nhỏ và may mắn là những năm đầu khá thuận lợi. Nhờ vậy tôi có thể tự mua một căn nhà để an cư, giá thị trường giờ khoảng trên 8 tỷ chút, tích lũy được 27 lượng vàng và ít nữ trang trên dưới 200 triệu đồng, tiền mặt không đáng kể. Nói chung tôi không tiêu xài gì nhiều nên số tích lũy này tạm để tôi cảm thấy yên tâm trong cuộc sống.

Tuy nhiên, vài năm gần đây công việc kinh doanh không còn tốt như trước. Doanh thu chỉ đủ duy trì, lợi nhuận rất thấp. Tôi đang phân vân có nên tiếp tục hay tạm dừng để tìm một hướng mới nhưng bản thân lại không phải kiểu người lanh lẹ, tính toán hay bon chen. Tính tôi hướng nội, quen với nhịp sống đơn giản nên thời điểm này đôi lúc cảm thấy chông chênh. Tôi lo lắng không biết những năm tới mình nên làm gì vừa để ổn định cuộc sống vừa để tinh thần không bị trì trệ hay bế tắc.

Tôi viết lên đôi dòng này mong nhận được những lời khuyên thực tế từ quý độc giả về hướng đi công việc, cách quản lý tài chính phù hợp cho người không giỏi tính toán và gợi ý để sống an tâm khi bước vào tuổi trung niên. Xin chân thành cảm ơn.

Quỳnh Như