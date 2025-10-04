Kinh Đô chung tay tổ chức tiệc Trung thu màu sắc

Kinh Đô đồng hành Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức tiệc Trung thu 2025 đa màu sắc, lưu giữ truyền thống và lan tỏa sự gắn kết.

Lễ hội Trung thu diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 2-5/10, với nhiều hoạt động hấp dẫn cho mọi thành viên trong gia đình. 2025 cũng là năm thứ hai trong khuôn khổ hợp tác ba năm giữa đôi bên.

Sự kiện góp phần giữ gìn, lan tỏa nét đẹp văn hóa Tết Trung thu, đồng thời tái hiện không khí rước đèn phá cỗ, trình diễn nghệ thuật và khu trải nghiệm không gian xưa. Nhằm phụ huynh trở về cảm xúc tuổi thơ trong trẻo, Kinh Đô đặt nhiều tâm huyết tại booth chụp hình lẫn khu trò chơi như: câu cá chép, đánh trống, thi bày biện mâm ngũ quả, ăn bánh Trung thu, uống trà...

Không gian check-in nổi bật. Ảnh: Kinh Đô

Tại lễ hội Trung thu 2025, các gia đình loạt trải nghiệm đặc biệt, làm đồ chơi truyền thống cùng nghệ nhân như gốm, nặn tò he, đèn lồng giấy dó. Ngoài ra, các bé có thể hòa mình vào loạt hoạt động như xiếc, tạp kỹ, múa lân và trò chơi dân gian vui nhộn, gắn kết.

Khu check-in được thiết kế theo phong cách dân gian với đầu lân, mặt nạ, lồng đèn rực rỡ sắc màu. "Photobooth sáng tạo như Shop chị Hằng, Tiệm chú Cuội tạo điểm nhấn tương tác thú vị. Cuộc thi Cảm tác họa thu khơi gợi cảm xúc tuổi thơ qua tranh vẽ thiếu nhi", đại diện ban tổ chức cho hay.

Không thể thiếu trong mùa trăng là đêm phá cỗ trăng rằm. Trong đó, tiết mục Rước đèn tháng Tám - Chuyến tàu Trung thu được dàn dựng công phu, đẹp mắt.

Các bạn nhỏ háo hức với không gian đầy màu sắc. Ảnh: Kinh Đô

Nói về lý do đồng hành sự kiện, ông Sameer Yadav, Giám đốc tiếp thị Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết Trung thu 2025 không chỉ là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn là thời khắc để mỗi chúng ta chiêm nghiệm, lan tỏa sự gắn kết. Nhiều thập niên qua, doanh nghiệp không ngừng sáng tạo loạt bánh đáp ứng khẩu vị và thẩm mỹ, đồng thời trở thành cầu nối để những câu chuyện, ký ức đẹp tiếp tục lưu truyền.

"Chúng tôi phấn khởi khi tiếp tục đồng hành Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong hành trình bảo tồn và phát huy nét đẹp lễ hội, để Trung thu không chỉ sống mãi trong ký ức hôm nay, mà còn tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau", ông Sameer Yadav nói.

Các hoạt động đậm không khí lễ hội vừa là dịp để gia đình có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, vừa giúp con trẻ được tiếp xúc nét đẹp văn hóa truyền thống, hiểu về nguồn cội và thêm yêu văn hóa nước nhà. Ảnh: Kinh Đô

Rằm tháng 8 này, phụ huynh và con có thể dự lễ hội Trung thu, tạo kỷ niệm đẹp mùa đoàn viên. Mỗi người lớn đóng vai sứ giả Trung thu, truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống đến trẻ, để các con sẽ tiếp bước, nối dài hành trình chung tay Kinh Đô bảo tồn và phát huy nét văn hóa "mùa trông trăng" cho thế hệ tiếp theo.

Đông Vệ