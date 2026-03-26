Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh gây chú ý khi sánh đôi

Đồng Ánh Quỳnh (trái) dự sự kiện kỷ niệm 20 năm vào nghề và sinh nhật lần thứ 39 của Kim Tuyến, cuối tuần qua tại TP HCM. Cả hai chọn trang phục tối giản với tông đơn sắc khi giao lưu cùng fan. Người mẫu khiến khán giả hò reo khi hôn má Kim Tuyến thay lời chúc mừng.
Hai người đẹp diện tông đen theo phong cách menswear khi dự một chương trình tại TP HCM, cuối tháng 2. Đồng Ánh Quỳnh phối trang phục với áo xuyên thấu, còn Kim Tuyến diện áo vest xẻ sâu.
Từ cuối năm ngoái, cả hai gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống, tuy nhiên chưa xác nhận chuyện hẹn hò. Trong những lần trò chuyện cùng fan, Kim Tuyến cho biết đang trong một mối quan hệ tình cảm, hạnh phúc vì được người yêu đồng hành.
Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh tình tứ khi livestream giao lưu với fan. Video: Nhân vật cung cấp
Đôi diễn viên tạo hình trái tim khi được đề nghị chụp hình cùng nhau ở sự kiện.
Dự một buổi tiệc, Kim Tuyến chọn tông trang điểm cổ điển với tóc rẽ ngôi. Đồng Ánh Quỳnh theo phong cách hiện đại, gợi cảm với váy hở vai phối ren.
Kim Tuyến cho biết thường được Đồng Ánh Quỳnh hỗ trợ, lái xe đưa đón khi đi làm. Từng ly hôn ở tuổi đôi mươi và làm mẹ đơn thân, một thời gian dài, diễn viên dè chừng, cẩn trọng trong chuyện yêu đương. "Nếu thấy không hợp, tôi sẽ sớm rút lui, tránh làm mất thời gian đôi bên", cô nói.
Họ chọn đầm lụa ôm dáng, phối trang sức đồng điệu khi cùng thực hiện bộ ảnh.
Cả hai diện trang phục năng động với áo ba lỗ, quần ống suông khi tham gia thử thách nấu ăn trong một show.
Kim Tuyến, 39 tuổi, được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Cô từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình của Cánh Diều 2009 với Chuyện tình đảo ngọc. Năm 2018, vai mỹ nhân trong phim Mộng phù hoa tiếp tục đem về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ở giải Cánh Diều. Năm 2023, cô được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Đồng Ánh Quỳnh, 31 tuổi, được khán giả biết đến khi đoạt á quân chương trình The Face 2017 (đội huấn luyện viên Minh Tú). Sau loạt cuộc thi, Đồng Ánh Quỳnh tập trung phát triển công việc người mẫu. Năm 2022, cô đóng chính phim hành động Thanh Sói do Ngô Thanh Vân đạo diễn và sản xuất.
Kim Tuyến trong chương trình Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Video: VTV
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp