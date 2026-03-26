Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh gây chú ý khi sánh đôi

Kim Tuyến, 39 tuổi, được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Cô từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình của Cánh Diều 2009 với Chuyện tình đảo ngọc. Năm 2018, vai mỹ nhân trong phim Mộng phù hoa tiếp tục đem về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ở giải Cánh Diều. Năm 2023, cô được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.



Đồng Ánh Quỳnh, 31 tuổi, được khán giả biết đến khi đoạt á quân chương trình The Face 2017 (đội huấn luyện viên Minh Tú). Sau loạt cuộc thi, Đồng Ánh Quỳnh tập trung phát triển công việc người mẫu. Năm 2022, cô đóng chính phim hành động Thanh Sói do Ngô Thanh Vân đạo diễn và sản xuất.