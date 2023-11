Kim Kardashian là 'Người đàn ông của 2023'

Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, 43 tuổi, được vinh danh là một trong những "Người đàn ông của 2023", theo tạp chí GQ.

Hôm 15/11, GQ công bố danh hiệu thuộc về Kim Kardashian, diễn viên Jacob Elordi, rapper Travis Scott và nhà thiết kế Tom Ford.

Trước đây, tạp chí nhiều lần chọn phụ nữ thắng danh hiệu này: Jennifer Aniston (năm 2005), Mila Kunis (2011), Rihanna (2012), Shailene Woodley (2014), Gal Gadot (2017), Serena Williams (2018), Jennifer Lopez (2019) và Megan Thee Stallion (2020).

Những người đoạt giải năm nay, lần lượt từ trái qua: Jacob Elordi, Travis Scott, Kim Kardashian và Tom Ford. Ảnh: GQ

Nữ tỷ phú chiến thắng nhờ sự thành công của thương hiệu đồ nội y Skims. Năm 2020, Kim tung ra loạt đồ unisex (cả nam và nữ đều có thể mặc) cùng bộ sưu tập "Boyfriend Collection". Hồi tháng 10, hãng ra mắt dòng sản phẩm dành cho nam gồm các loại quần lót, áo thun lót và quần legging với giá khoảng 16 đến 54 USD. Các sản phẩm có nhiều kích cỡ từ cực nhỏ tới 5X, được làm từ ba loại vải: cotton, co giãn và thun.

Thương hiệu là đối tác của NBA, WNBA và USA Basketball. Chiến dịch quảng bá có sự tham gia của cầu thủ Neymar, Nick Bosa và Shai Gilgeous-Alexander.

Nữ tỷ phú trên GQ hôm 15/11. Ảnh: GQ

Theo CNN, hiện đàn ông chiếm hơn 10% khách hàng của Skims, công ty được định giá khoảng 4 tỷ USD. Thị trường đồ lót dành cho đàn ông trị giá 5,7 tỷ USD, doanh thu tăng 2% trong năm qua. Kim nói: "Việc mở rộng lĩnh vực là cột mốc quan trọng với thương hiệu, Skims cam kết mang đến giải pháp cho mọi người". Theo New York Post, cô biết đàn ông cũng bất an và tự ti về ngoại hình nên muốn giúp họ.

Từ nhỏ, cha Robert truyền cảm hứng cho cô yêu thích trang phục nam giới và muốn kinh doanh, cô thường mặc đồ của ông. Robert từng cho con vay tiền để kinh doanh trên eBay.

Kim Kardashian diện áo và chân váy của Dolce & Gabbana, trang sức của Tiffany & Co trong bộ ảnh chụp cho tạp chí. Ảnh: GQ

Men of the Year là giải thưởng thường niên của tờ GQ nhằm tôn vinh những người có ảnh hưởng đến thế giới ở nhiều lĩnh vực gồm chính trị, thời trang, âm nhạc, diễn xuất, thể thao.

Kim Kardashian 43 tuổi, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hơn trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Theo Forbes, Kim hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Năm 2019, cô sáng lập hãng thời trang Skims. Theo CNN, Skims được dự báo sắp niêm yết, góp phần vực dậy hoạt động IPO tại Mỹ.

Thanh Giang