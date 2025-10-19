Kim Kardashian giữ vóc dáng săn chắc bằng các bài tập tạ nặng

MỹNgôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian tiết lộ ở tuổi 44, cô duy trì chế độ tập luyện 1,5 tiếng mỗi ngày, chủ yếu là tập tạ nặng kết hợp pilates.

"Tôi là người chuyên tập tạ nặng nên tập rất nhiều", Vogue dẫn lời Kardashian chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cuối tháng 9. "Tôi từng gặp vài vấn đề về lưng vì vậy phải điều chỉnh một số bài tập. Tuy vậy, tôi vẫn duy trì tập phần thân dưới để giữ cơ thể săn chắc, đồng thời dành vài buổi cho phần thân trên".

Kardashian cho biết cô thường chọn một nhóm cơ để tập trung và tập luyện cho nhóm cơ đó trong ngày. "Tôi tập một tiếng rưỡi mỗi ngày, gồm tạ, giãn cơ và một chút cardio", cô nói. "Tôi rất thích pilates. Nếu không kết hợp pilates ít nhất một lần một tuần, tôi có thể cảm nhận rõ rệt ở lưng mình".

Hình ảnh Kim Kardashian trong phòng tập năm 2023. Ảnh: Kim Kardashian Instagram

Ngôi sao tỷ phú nói "cần những bài tập kéo giãn để tăng sự linh hoạt và thư giãn cơ thể". Bà mẹ 4 con thường tập luyện vào buổi sáng nhưng thừa nhận dễ bị phân tâm. "Tôi là kiểu người tập luyện khá phiền phức khi liên tục kiểm tra điện thoại trong suốt buổi tập và trả lời mọi người. Tôi chắc điều đó thực sự khiến huấn luyện viên bực bội", cô nói.

Trong lúc luyện tập, Kardashian thích nghe nhạc của Justin Bieber để tạo sự hứng khởi. Cô cho biết không phù hợp với những bài tập dancing workout kết hợp giữa các động tác luyện tập và âm nhạc hiện đại, sôi động hay yoga nóng (tập yoga trong phòng có nhiệt độ và độ ẩm cao).

"Tôi đã thử một lần và thiếp đi luôn", ngôi sao truyền hình thực tế kể về trải nghiệm với yoga nóng. "Chỉ cần có không khí đó, bạn nằm xuống và nhắm mắt lại. Tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu, vì vậy chỉ cần đặt tôi vào tư thế có thể ngủ, tôi sẽ ngủ ngay lập tức".

"Tôi yêu thích tập luyện và đó là liệu pháp tinh thần của tôi", cô nói.

Kim Kardashian là ngôi sao truyền hình thực tế, doanh nhân và nhân vật truyền thông xã hội người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng toàn cầu vào năm 2007 nhờ chương trình thực tế ăn khách Keeping Up with the Kardashians, ghi lại cuộc sống của gia đình. Tận dụng danh tiếng, Kardashian đã xây dựng một đế chế kinh doanh, nổi bật nhất là thương hiệu nội y định hình SKIMS và công ty mỹ phẩm KKW Beauty.

Ngôi sao tỷ phú 44 tuổi duy trì vóc dáng săn chắc bằng các bài tập tạ nặng kết hợp pilates. Ảnh: NikeSkims

Bình Minh (Theo Page Six, Vogue)