Kim Ju-ae, người con gái có thể kế nhiệm ông Kim Jong-un

Từ một bé gái lặng lẽ bên cha, Kim Ju-ae đang dần nâng cao vị thế của mình và được dự báo có thể trở thành lãnh đạo Triều Tiên tương lai.

Năm ngoái, khi ông Kim Jong-un bước xuống từ đoàn tàu bọc thép tại ga Bắc Kinh và chào các quan chức Trung Quốc ra đón tiếp, đứng ngay sau lãnh đạo Triều Tiên là một bé gái với gương mặt sáng, tóc buộc gọn, diện đồ đen.

Đây là lần đầu tiên Kim Ju-ae, con gái ông Kim, xuất hiện công khai trên trường quốc tế. Điều này củng cố thêm những đồn đoán vào thời điểm đó rằng cô sẽ trở thành người kế nhiệm cha mình dẫn dắt đất nước.

Kim Ju-ae (thứ ba từ phải sang) đứng sau ông Kim Jong-un khi lãnh đạo Triều Tiên xuống tàu bọc thép tại nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 9/2025. Ảnh: KCNA

Giờ đây, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) còn tiến một bước xa hơn khi báo cáo với các nghị sĩ trong phiên họp kín của quốc hội nước này ngày 12/2 rằng Ju-ae hiện là "người kế nhiệm được chỉ định" của ông Kim, thay vì chỉ "đang được đào tạo để trở thành lãnh đạo". Theo họ, ông Kim thậm chí còn bắt đầu tích cực tham vấn con gái về các quyết định chính sách.

Con gái lãnh đạo Triều Tiên lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2022, khi cùng cha thị sát một bãi phóng tên lửa đạn đạo. Kể từ đó, số lần xuất hiện của Ju-ae trên truyền thông nhà nước Triều Tiên tăng dần, biến cô từ một bé gái lặng lẽ bên cạnh cha mình thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện lớn của quốc gia.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hiện thường xuyên mô tả Ju-ae bằng những từ ngữ tích cực như "người con yêu quý", "đáng kính" hay "người dẫn dắt vĩ đại", thuật ngữ dành cho lãnh đạo cấp cao hàng đầu.

NIS tin rằng Ju-ae khoảng 13 tuổi. Trong số hai hoặc ba người con của ông Kim, Ju-ae là người duy nhất xuất hiện trước công chúng bên cạnh cha, thay thế vai trò thường thấy của mẹ cô, bà Ri Sol-ju.

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman là người đầu tiên tiết lộ công khai về con gái ông Kim sau chuyến thăm Bình Nhưỡng năm 2013. Rodman lúc bấy giờ kể với báo Guardian rằng mình "đã có cơ hội bế Ju-ae và nói chuyện với vợ ông Kim".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae vào tháng 11/2022, khi ông Kim dẫn con gái tới thị sát bãi phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17. Ảnh: KCNA

Sau lần ra mắt công chúng năm 2022, Ju-ae đã xuất hiện tại nhiều sự kiện quân sự lớn trong năm 2023. Các nhà phân tích nhận định đây là thông điệp cho thấy Triều Tiên sẽ vẫn ưu tiên kho vũ khí hạt nhân và củng cố sức mạnh quân sự quốc gia.

"Bằng cách để vợ và con gái xuất hiện trong những sự kiện như vậy, ông Kim muốn giới quan sát trong và ngoài nước thấy rằng gia đình mình và quân đội Triều Tiên là một thể gắn kết không thể tách rời", Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, bình luận hồi năm 2023.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc Ju-ae xuất hiện trước công chúng còn nhằm khắc họa hình ảnh ông Kim giống như một người cha tận tụy, giúp nâng cao vị thế của ông cả trong và ngoài nước.

Có thể thấy vị thế ngày càng tăng của Ju-ae qua các bức ảnh trên truyền thông nhà nước Triều Tiên. Trong một bức ảnh tháng 9/2023, Ju-ae ngồi cạnh cha mình trên bục khách mời danh dự tại cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước. Pak Jong-chon, quan chức quân sự cấp cao và là phó chủ tịch của ông Kim trong Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đứng bên cạnh và nói khẽ vào tai cô.

Trong bức ảnh khác do truyền thông nhà nước đăng vào tháng 11/2023, Ju-ae đứng ở vị trí trung tâm, trong khi cha cô đứng phía sau. Giới phân tích cho rằng điều này sẽ không thể xảy ra nếu ông Kim không đồng ý.

Khi cô xuất hiện công khai lần thứ hai cùng khoảng thời gian đó, Ankit Panda, chuyên gia từ Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, trụ sở tại Washington, đã nhận định rằng "bức ảnh Kim Ju-ae đứng cạnh cha mình trong màn chào đón của các kỹ thuật viên và nhà khoa học tham gia vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất củng cố giả thuyết rằng đây là khởi đầu cho việc định hình cô như một người kế nhiệm tiềm năng".

"Cả hai lần xuất hiện công khai đầu tiên của cô ấy đều gắn liền với vũ khí hạt nhân chiến lược, những báu vật trong năng lực quốc phòng của Triều Tiên. Đây rõ ràng không phải trùng hợp ngẫu nhiên", Panda nói thêm.

Ba năm con gái ông Kim Jong-un xuất hiện trên truyền thông

Đầu năm 2024, Ju-ae tiếp tục xuất hiện nhiều hơn tại các địa điểm quân sự và cùng cha đi thị sát những dự án trọng điểm trong nước, như khu hợp tác nông nghiệp nhà kính Gangdong.

Đến giữa năm 2024, Ju-ae được Kim Yo-jong, người em gái quyền lực của ông Kim, giới thiệu tại các nghi lễ nhà nước và tới tháng 10, cô đã ở vị thế có thể tiếp đón đại sứ Nga.

"Có thể đây chỉ đơn giản là việc ông Kim cưng chiều con, nhưng càng xuất hiện nhiều thì càng có vẻ như cô bé đang được đào tạo bài bản để lãnh đạo, hoặc ít nhất là một lựa chọn tiềm năng", Mason Richey, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Ngoại ngữ Hankuk ở Seoul, Hàn Quốc, hồi năm ngoái nhận xét.

Năm nay, Ju-ae đã cùng cha tiếp đón các quan khách nước ngoài và được truyền thông nhà nước làm nổi bật hơn cả những trợ lý thân cận của ông Kim trong bản tin về những sự kiện chính phủ quan trọng. Triều Tiên cũng bắt đầu phát hành các mẫu tem in hình cả ông Kim và con gái.

Nếu ông Kim đang thực sự đào tạo Ju-ae làm người kế nhiệm, cô có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên. Tình báo Hàn Quốc từng coi đây là một viễn cảnh khó xảy ra nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác.

Ông Kim Jong-un cùng con gái Ju-ae dự buổi biểu diễn chào năm mới ở Bình Nhưỡng ngày 31/12/2023. Ảnh: KCNA

Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao liệu Ju-ae có xuất hiện cùng ông Kim trước hàng nghìn đại biểu tại đại hội đảng Lao động, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tại Bình Nhưỡng, hay không. Tại sự kiện, ông Kim được cho là sẽ vạch ra các mục tiêu chính sách lớn trong 5 năm tới cho Triều Tiên.

Ju-ae cũng đã từ bỏ kiểu tóc đuôi ngựa trước đây, chuyển sang kiểu tóc buộc nửa đầu gợi nhớ đến mẹ cô, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong chiếc áo khoác da, phong cách thời trang quen thuộc của cha cô.

"Tại Triều Tiên, nơi các quan chức và người dân chưa sẵn sàng chấp nhận một nữ lãnh đạo, ông Kim Jong-un đang biến vị thế kế nhiệm của con gái mình thành sự thật hiển nhiên bằng cách liên tục đưa cô xuất hiện trên truyền thông nhà nước", Cheong Seong-chang, chuyên gia phân tích tại Viện Sejong ở Seoul, đánh giá.

"Tháp tùng cha tại các sự kiện lớn, Ju-ae dường như đang học cách lãnh đạo và xây dựng mạng lưới quan hệ ngay từ khi còn nhỏ", Cheong cho biết thêm.

Vũ Hoàng (Theo Independent, AFP, Reuters)