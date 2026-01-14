Kim Hiền muốn khép lại hôn nhân bằng sự trân trọng

Sau ly hôn, Kim Hiền - Út Ráng phim "Hương phù sa" - nói cô và chồng cũ giữ sự tôn trọng, dành tình yêu thương cho con.

Ly hôn ở Mỹ hồi tháng 7/2025, đến tháng 1 năm nay, diễn viên Kim Hiền mới lần đầu công bố thông tin với khán giả. Cô cho biết ba năm qua chọn cách im lặng, không thanh minh "phải trái đúng sai" giữa những ánh nhìn từ bên ngoài bởi tôn trọng người cũ, cho bản thân khoảng lặng.

Diễn viên Kim Hiền nói thấy cuộc sống hiện tại an yên bên hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên không phủ nhận những đổ vỡ tình cảm khiến cuộc đời cô liên tục đổi chiều, nhưng thấy may mắn khi vượt qua biến cố, học cách đứng vững.

"Không phải lúc nào tôi cũng đủ can đảm đối diện nỗi đau không thể gọi thành tên, khoảng trống không thể lấp đầy bằng lời an ủi. Có những đêm dài không khóc nổi, tôi luôn tự hỏi làm sao để tiếp tục sống mà không đánh mất chính mình", Kim Hiền nói.

Một trong những cách giúp cô lấy lại thăng bằng là xây dựng lối sống chậm, thành thật với cảm xúc. "Tôi muốn giữ được sự dịu dàng sau tổn thương, tin vào giá trị của gia đình, tình người và những điều tử tế", diễn viên nói thêm.

Người đẹp thay đổi các thói quen cũ, du lịch và nhìn ngắm cuộc sống nhiều hơn, quay những vlog chia sẻ cảm xúc đời thường, món ăn ngon, khung cảnh đẹp với khán giả. Cô nói luôn để bản thân bận rộn, tìm tòi hướng kinh doanh, đầu tư để tích lũy tài chính cá nhân.

Diễn viên Kim Hiền, 44 tuổi, bên hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô nổi tiếng qua phim "Dốc tình","Hương phù sa", "Mùi ngò gai", "Thiên mệnh anh hùng". Năm 2010, cô kết thúc hôn nhân đầu tiên với một DJ, bốn năm sau, cô kết hôn với anh Andy Lê, sau đó sang Mỹ định cư đến nay.

Diễn viên tin cuộc sống có thể thay đổi, mối quan hệ có thể đi đến những ngã rẽ khác nhau nhưng giá trị cốt lõi của tình người không mất đi. Một cuộc hôn nhân có thể khép lại, nhưng sự tôn trọng, cách ứng xử văn minh và tình thương dành cho con cái cần được giữ trọn. Cách người lớn chọn đối xử với nhau hôm nay là bài học âm thầm, lâu dài cho các con về cách yêu thương và tôn trọng trong cuộc đời về sau. Khi người lớn dừng lại đúng lúc, nhìn nhau bằng sự thấu hiểu, các con vẫn có thể lớn lên trong không gian đủ an toàn về cảm xúc.

"Với tôi, hôn nhân vừa qua đủ khép lại một chương cũ, tôi mong bước sang hành trình mới trong bình yên", cô nói.

Kim Hiền thích đi dạo con đường gần nhà tại Mỹ Kim Hiền thường đi dạo trên con đường gần nhà mỗi ngày, tại Mỹ. Video: Nhân vật cung cấp

