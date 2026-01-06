Diễn viên Kiều Minh Tuấn cho biết giảm từ 85 kg xuống 59 kg trong hai tháng để vào vai người cha đơn thân, mưu sinh bằng nghề xiếc.

Anh đóng chính trong phim điện ảnh Con kể ba nghe, do đạo diễn Trần Thanh Huy (phim Ròm) làm giám đốc sáng tạo. Diễn viên 38 tuổi cho biết nỗi lo lớn nhất của anh khi nhập vai là phải giảm cân, có thân hình săn chắc của một nghệ sĩ xiếc dây.

Hậu trường Kiều Minh Tuấn giảm 26 kg trong hai tháng Hậu trường Kiều Minh Tuấn tập luyện giảm cân. Video: Nhân vật cung cấp

Vài tháng trước khi phim bấm máy, Kiều Minh Tuấn chạm mốc 85 kg. Anh được đề nghị siết cân sớm để phù hợp hơn với tạo hình. Mỗi ngày, diễn viên đến phòng gym hai lần, thực hiện các bài tập với tạ, dây cáp, kết hợp chạy bộ. Do đạo diễn yêu cầu phải có "sáu múi", anh chú trọng vào bài đu xà đá chân cao, gập bụng.

Kiều Minh Tuấn nói tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống khoa học với sự giám sát của chuyên gia thể hình, sức khỏe. Anh kiêng chất béo và đồ ngọt, ăn trứng luộc và một số thực phẩm chứa tinh bột hấp thu chậm như khoai lang, gạo lức. Diễn viên nói có những lúc mệt mỏi, tay phồng rộp vì nâng tạ song tự nhủ cố gắng vượt qua vì đây là dạng vai anh ao ước từ lâu. May mắn, anh có nền tảng thể lực tốt nhờ từng tập tạ nên dần thích nghi với giáo án.

Số cân của Kiều Minh Tuấn giảm dần, xuống mốc 67 kg sau một tháng rưỡi, 59 kg sau hai tháng. Anh định giảm thêm một kg nhưng huấn luyện viên khuyên không nên vì dễ ảnh hưởng sức khỏe, khó duy trì trạng thái ổn định trên phim trường.

Kiều Minh Tuấn trước và sau khi giảm 26 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài tập gym, mỗi ngày Kiều Minh Tuấn được huấn luyện các kỹ năng diễn xiếc như đi thăng bằng trên dây, tạo dáng bập bênh, ngậm dầu phun lửa. Anh tự đảm nhận các cảnh đi dây ở độ cao 8-10 m, không sử dụng diễn viên đóng thế hay các góc máy "ăn gian". "Tôi mong vai diễn tạo được màu sắc khác biệt của bản thân trên màn ảnh rộng", anh nói.

Kiều Minh Tuấn lần đầu tập xiếc thăng bằng trên dây trong "Con kể ba nghe" Kiều Minh Tuấn lần đầu tập xiếc thăng bằng trên dây trong "Con kể ba nghe". Video: Đoàn phim cung cấp

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, quê tại Vũng Tàu (cũ), có vai diễn đầu trong Bụi đời Chợ Lớn. Sau đó, anh gây chú ý khi đóng Scandal: Hào quang trở lại (2014). Em chưa 18 (2017) - vai chính đầu tay của Kiều Minh Tuấn trên màn ảnh rộng - từng là phim Việt ăn khách nhất mọi thời với doanh thu 171 tỷ đồng, giúp anh trở thành ngôi sao. Diễn viên tiếp tục gây chú ý với các phim Tiệc trăng máu (2020) - doanh thu 175 tỷ đồng, Chìa khóa trăm tỷ (2022) - 68 tỷ đồng. Ngoài đóng phim, anh còn tham gia show thực tế, như 2 ngày 1 đêm.

Con kể ba nghe xoay quanh cha con ông Thái (Kiều Minh Tuấn) và bé Minh (Hạo Khang). Vợ qua đời sau một tai nạn trong rạp xiếc, ông một mình nuôi con. Chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, Minh buồn bã, hay phản ứng thái quá, dẫn đến xung đột gia đình. Mâu thuẫn dần tạo khoảng cách vô hình giữa hai cha con, khiến mọi kết nối của họ biến mất.

Trailer "Con kể ba nghe" Trailer "Con kể ba nghe". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim thuộc thể loại tình cảm gia đình, do đạo diễn Đỗ Quốc Trung thực hiện. Tác phẩm còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, ca sĩ Phương Thanh, Quốc Khánh, Mai Cát Vi, ra mắt giữa tháng 1.

