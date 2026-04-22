KienlongBank trình phương án chuyển hội sở chính về Đồng Nai

KienlongBank dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chuyển Hội sở chính về tỉnh Đồng Nai, đồng thời đặt mục tiêu đóng góp khoảng 600-1.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm cho địa phương.

Đại diện nhà băng cho biết quyết định này nhằm tái định vị hoạt động theo hướng tiếp cận gần hơn với các khu vực có tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, KienlongBank sẽ là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên đặt Hội sở chính tại tỉnh Đồng Nai.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các trung tâm tài chính lớn ngày càng cạnh tranh, trong khi các địa phương công nghiệp phát triển nhanh mở ra dư địa tăng trưởng mới cho hoạt động ngân hàng.

Năm 2025, Đồng Nai có quy mô kinh tế lớn thứ tư cả nước, với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 9,63%. Địa phương này có hơn 40 khu công nghiệp đang hoạt động, cùng các dự án hạ tầng quy mô lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc và cảng biển. Vị trí kết nối TP HCM và các tỉnh lân cận giúp địa phương trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đã vượt 600.000 tỷ đồng và được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, nhờ làn sóng đầu tư vào công nghiệp, logistics và đô thị hóa. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng, kéo theo nhu cầu lớn về tài trợ thương mại, bảo lãnh và quản lý dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển hội sở về Đồng Nai được kỳ vọng giúp KienlongBank mở rộng thị phần và tăng cường kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp tại khu vực phía Nam. Theo đại diện ngân hàng, đây không chỉ là thay đổi địa điểm mà là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận gần hơn với các khu vực tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời hiện thực hóa định hướng trở thành ngân hàng số toàn diện.

KienlongBank được thành lập từ năm 1995 tại Kiên Giang. Ảnh: KienlongBank

Việc hiện diện tại địa phương có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh cũng được kỳ vọng tạo điều kiện để ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tài chính, mở rộng triển khai các giải pháp số và nâng cao năng lực phục vụ. KienlongBank cho biết sẽ tăng cường kết nối với chính quyền và doanh nghiệp địa phương, đồng thời phát triển các dịch vụ tài chính như tài trợ thương mại, bảo lãnh, quản lý dòng tiền nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng.

Song song, nhà băng sẽ đẩy mạnh lồng ghép các giải pháp ngân hàng số (Digital Banking) tiên tiến và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Kiloba AI... để mang dịch vụ tài chính thông minh đến tận tay người dùng, từ đó thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ kinh tế hộ gia đình tại địa phương.

Bên cạnh kế hoạch dịch chuyển, KienlongBank cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tại các địa phương hiện hữu, trong đó có An Giang, nơi gắn với quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng hơn 30 năm qua.

Minh Ngọc