Kiến trúc The Onsen - Charmora City lấy cảm hứng từ văn hóa Champa

Ba tòa tháp Onsen tại Charmora City kế thừa tinh thần kiến trúc Champa, kết hợp nét đẹp Pháp cùng ngôn ngữ hiện đại, cùng hệ tiện ích wellness cho cư dân.

Giữa trung tâm xứ Trầm hương, nơi các lớp trầm tích văn hóa Champa vẫn hiện diện trong đời sống đô thị, ba tòa tháp Onsen tại Charmora City được định hình như sự tiếp nối giá trị kiến trúc truyền thống trong bối cảnh phát triển của đô thị đảo. Công trình hướng tới cách tiếp cận dung hòa giữa yếu tố lịch sử và nhịp sống đương đại.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Minh Tú

Cấu trúc hình khối gợi liên tưởng tháp Bà Ponagar

Tọa lạc trên đồi Cù Lao, Tháp Bà Ponagar được xây dựng từ thế kỷ VIII đến XIII, là quần thể kiến trúc tiêu biểu của người Chăm và hiện được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Công trình trở thành biểu tượng giao thoa văn hóa Chăm -Việt tại Nha Trang.

Từ nền tảng này, Sun Group cùng các đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế phát triển tổ hợp The Onsen tại đảo Nam - Charmora City. Ba tòa tháp Onsen 1, 2, 3 có khối đế vững chắc gợi liên tưởng đến cấu trúc tháp Chăm, trong khi phần thân và đỉnh được xử lý bằng các đường nét thanh thoát theo ngôn ngữ hiện đại. Tổng thể tạo hình thể hiện sự kết nối giữa yếu tố truyền thống và kiến trúc đương đại.

Kiến trúc The Onsen là sự giao thoa giữa văn hóa Champa, nét Pháp thanh lịch và tinh thần hiện đại. Ảnh: Sun Property

Đại diện đơn vị thiết kế cho biết, mục tiêu là đưa tinh thần kiến trúc Chăm vào hình thái công trình mới, góp phần định hình diện mạo đô thị đảo tại Nam Nha Trang. "The Onsen được định vị là điểm khởi đầu cho ý niệm 'dòng chảy kiến trúc' xuyên suốt Charmora City. Dự án kết hợp cảm hứng từ tín ngưỡng Champa, nhịp điệu kiến trúc Pháp và tinh thần tối giản hiện đại, đồng thời đề cao yếu tố trải nghiệm", vị này chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của dự án là khối đế với gam màu đỏ nâu đa sắc, gợi nhắc đến những viên gạch nung lâu đời của các tòa tháp Chăm cổ kính. Những mảng tường họa tiết được chắt lọc từ văn hóa, tín ngưỡng bản địa, phối trộn với những đường lam chắn hay phào chỉ màu vàng gold sang trọng.

The Onsen đáp ứng nhu cầu vừa nghỉ dưỡng, vừa khai thác lưu trú. Ảnh: Sun Property

Ngoài ra, thay vì cấu trúc khép kín như kiến trúc cổ, The Onsen ứng dụng hệ kính khổ lớn, mở rộng tầm nhìn và tăng cường khả năng đón sáng, đón gió biển. Sự kết hợp giữa đá tự nhiên, lớp sơn hiệu ứng bề mặt và chi tiết hoàn thiện hiện đại tạo nên tương phản vật liệu, đồng thời đảm bảo công năng trong điều kiện khí hậu ven biển.

Lợi thế địa thế đảo trung tâm của Charmora City - khu vực bao bọc bởi sông, núi và biển cũng được khai thác trong tổ chức không gian. Yếu tố mặt nước góp phần cải thiện vi khí hậu và tạo cảnh quan mở. Các căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama hướng sông, núi, biển, trời, đồng thời quan sát pháo hoa từ Đảo Trung và không gian sinh thái Đảo Nam. Thiết kế không gian cộng đồng được bố trí nhằm gia tăng tính kết nối và trải nghiệm cho cư dân.

Định hình chuẩn sống wellness

Sự tham gia của Broadway Malyan cùng đội ngũ kiến trúc sư trong nước góp phần hoàn thiện dự án. Định hướng được đặt ra là xây dựng không gian sống cân bằng, chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe như cảm giác thư thái khi tắm khoáng nóng, sự tĩnh tại hay những đêm pháo hoa lãng mạn bên khung cửa.

Theo đó, hệ tiện ích tại đây gồm công viên Onsen, đập sinh thái và Clubhouse Onsen với khu khoáng nóng, spa trị liệu, yoga. Mô hình wellness living được lồng ghép trong quy hoạch tổng thể, hướng đến trải nghiệm phục hồi thân, tâm, trí.

Chuẩn sống wellness living tại Đảo Nam mang đến trải nghiệm phục hồi thân, tâm, trí cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh giá trị an cư, dự án còn được phát triển theo hướng linh hoạt công năng sử dụng. Dòng sản phẩm từ studio đến căn hộ ba phòng ngủ phiên bản giới hạn cho phép chủ sở hữu sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng hoặc khai thác lưu trú, nhờ lợi thế vị trí đón dòng khách du lịch.

Với cách tiếp cận kết hợp giá trị kiến trúc Champa và hình thái đô thị đảo hiện đại, The Onsen được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ nghỉ dưỡng theo xu hướng chăm sóc sức khỏe tại Nha Trang.

Song Anh