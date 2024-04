Kiên nhẫn với em nhiều chút, anh nhé

Với em, cảm xúc vẫn là yếu tố quyết định, vì em muốn tìm một người bạn đời theo đúng nghĩa, không phải chỉ là bạn cùng nhà.

Anh à,

Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay thật đẹp, ngày nắng ngọt đan xen với những hôm trời dịu mát, báo hiệu một mùa hè đến thật gần. Nuối tiếc mùa xuân nhưng em cũng háo hức chờ đón mùa hè và những chuyến đi sắp tới.

Anh biết không, trước khi gặp anh, em rất thích đi du lịch solo, thích cảm giác được chủ động trải nghiệm mọi thứ theo cách của mình, thời gian của mình, đặc biệt là khi tới những vùng đất mới. Nhưng gần đây, em lại nghĩ có một người bạn đồng hành trong những hành trình phía trước thật tốt. Có quá nhiều điều em chưa biết, nhiều nơi em "để dành" cùng anh khám phá hay trải nghiệm lại theo cách khác, còn anh có thể có nhiều điều hay trước em và sẵn sàng chia sẻ với em. Cùng nhau, mình có một hành trình vui vẻ hơn, an toàn hơn, thú vị hơn?

Trước đây, em luôn ước được tung cánh bay thật xa, rời vòng tay bố mẹ và khám phá thế giới rộng lớn theo cách riêng của mình. Nhiều lúc trong hành trình ấy, em muốn tiếp tục đi thật lâu, thật lâu, nhưng càng lớn, em lại nhận ra được trở về gần gia đình mới là điều may mắn, không phải cuộc sống "du mục" dài ngày, cũng giống như cách em nhận ra đôi cánh không chỉ để bay cao mà còn để che chở cho những người mình yêu thương.

Đôi khi, yêu thương thật khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt là với em, nói ra điều mình thực sự suy nghĩ thật khó, kể cả điều mình thích và không thích. Nếu em thấy thích anh thật, có khi em lại càng ngại ngùng đó. Vậy nên, hy vọng anh hãy kiên nhẫn với em nhé. Mình có thể nhìn nhau từ xa, rồi gần hơn một chút mỗi ngày, tạo ra những thói quen và dần dần thuần hóa nhau.

Dù không giỏi nói nhưng em luôn biết lắng nghe (dù có khi lâu lâu mới hiểu - cười). Anh có thể tâm sự với em bất cứ chuyện gì, kể cả những suy nghĩ trong cuộc sống hay công việc. Dù là vấn đề em chưa biết, em cũng sẽ chăm chú lắng nghe và cùng anh giải quyết (nếu anh muốn). Em cũng rất vui nếu anh làm điều tương tự với em, để chúng ta cùng trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân theo cách mình mong muốn.

Em từng tự tin tiếng Anh của mình cũng không tệ, nhưng hóa ra em vẫn cần học thêm rất nhiều. Dù không phải người học nhanh nhưng em hứa sẽ là một học sinh chăm chỉ nên mong thầy giáo của em hãy thật kiên nhẫn nhé.

Trên hành trình dài của chúng ta, em có thể không phải lon nước ngọt có ga tạo cảm giác sôi động, tươi mới mọi lúc nhưng sẽ là chai nước lọc giúp anh giải khát vào mùa hè và dưỡng ẩm vào mùa đông. Với em, cảm xúc vẫn là yếu tố quyết định, vì em muốn tìm một người bạn đời theo đúng nghĩa, không phải chỉ là bạn cùng nhà. Tuy em từng học chuyên hóa nhưng mong mình sẽ không gặp chemistry problem nữa.

Đồng hành cùng nhau hẳn sẽ cần một chữ duyên, nhưng phần lớn là phụ thuộc vào nỗ lực của chúng ta. Em hiểu không có hai mảnh ghép nào sẽ lập tức vừa khít, nhưng hy vọng có thể gặp được chàng trai khiến em muốn thay đổi và cũng sẵn sàng thay đổi vì em.

Nghe một chút về suy nghĩ của em, chắc anh đang tự hỏi cô gái này trông thế nào. Em là một nàng heo nặng xương với chiều cao 1,67 m (nên nếu anh cao trên 1,7 m thật tốt). Giao diện thì mỗi người có đánh giá riêng nhưng em cũng theo trường phái "Beauty is in the eye of the beholder", nên chắc hẹn anh khi mình có duyên gặp gỡ.

P/s: Bố em nói em khá tốt vía, ai gặp xong cũng sớm lấy vợ nên anh còn chần chừ gì mà không email lấy một suất "giải vía" đi nào.

