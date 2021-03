Kiến nghị tôn tạo Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

Kiểm định ba tòa nhà, sửa chữa một phần tường rào và phòng bảo vệ là kế hoạch Sở Xây dựng đề xuất UBND TP HCM lập đề án tôn tạo Bảo tàng Mỹ thuật, quận 1.

Kiến nghị vừa được Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM sau khi phối hợp doanh nghiệp và các bên liên quan xử lý các hư hỏng của Bảo tàng Mỹ thuật, số 97-97A Phó Đức Chính. Trước đó, công trình được xác định hư hỏng, nứt tường, trần bong tróc ở ba khối nhà chính. Một số vị trí ở sân bị lún, bong gạch lát. Tường rào dọc đường Lê Thị Hồng Gấm bị lún nghiêng ra ngoài gây nguy hiểm cho người đi đường, nhà bảo vệ; nhà trưng bày bị nứt tường.

Mặt tiền Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Sở Xây dựng phối hợp Công ty Sài Gòn Glory khắc phục các hư hỏng bằng cách xây mới theo nguyên trạng tường rào và nhà bảo vệ phía đường Lê Thị Hồng Gấm. Hư hỏng ở các tòa nhà 1, 2, 3 đã có kết quả kiểm định nhưng chưa được sửa chữa. Sở Xây dựng đánh giá, nguyên nhân gây hư hỏng do bản thân công trình và quá trình thi công xây dựng các công trình lân cận.

Tuy nhiên, Sở cho rằng chưa đủ cơ sở khẳng định mức độ ảnh hưởng của từng công trình do xung quanh có nhiều dự án của doanh nghiệp, tuyến Metro... Riêng khối nhà 3, do không thực hiện khảo sát, kiểm định hiện trạng ban đầu và quan trắc lún nên không đủ cơ sở xác định lý do hư hỏng.

Trước đề nghị của Sở Xây dựng, Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan giao Sở Văn hóa và Thể thao lập dự án tôn tạo di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM để thành phố phê duyệt. Thành phố sẽ làm việc với doanh nghiệp để xác định mức đóng góp chi phí thực hiện tôn tạo công trình.

Từ cuối năm 2012, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao nghi ngờ công trình cao ốc tứ giác Bến Thành (do Công ty Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư) khi thi công đã làm hư hỏng nhiều công trình của bảo tàng. Chủ đầu tư và nhà thầu đã có nhiều cuộc khảo sát, kiểm định và theo dõi các hư hỏng của bảo tàng nhưng hai bên chưa thống nhất được phương án xử lý.

Đến tháng 9/2020, UBND TP HCM giao Sở Xây dựng phối hợp các bên liên quan yêu cầu chủ đầu tư công trình cao ốc tứ giác Bến Thành khắc phục khẩn cấp nguyên trạng trước 8/10/2020 với hạng mục tường rào, cổng, nền của bảo tàng.

Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM xây dựng từ năm 1929, tiếp giáp 3 đường Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Thái Bình. Tòa nhà xây hình chữ U, mái lợp ngói âm dương, tường dày 40-60 cm, trang trí phong cách kiến trúc Đông – Tây kết hợp, nằm trong khuôn viên 3.500 m2.

Hiện, bảo tàng trưng bày hơn 21.000 hiện vật, chia thành hai mảng là mỹ thuật cổ, thủ công mỹ nghệ và mỹ thuật đương đại. Công trình được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, mỗi năm thu hút 200.000 lượt khách tham quan.

Hà An