Kiến nghị thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính và hiện đại hóa hạ tầng thị trường vốn, tôi kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xem xét nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan bộ ngành quản lý liên quan để thúc đẩy một số định hướng ứng dụng công nghệ trong thị trường chứng khoán.

Cụ thể cần nghiên cứu khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm mở rộng cơ chế phân phối cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) tới nhà đầu tư phổ thông thông qua các hệ thống giao dịch hiện có.

Ngoài ra, kính đề nghị xem xét hỗ trợ nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại, bao gồm các công cụ phái sinh như quyền chọn (options), trên cơ sở tận dụng và nâng cấp các hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ hiện hành, phù hợp với trình độ phát triển của thị trường và yêu cầu quản lý rủi ro.

Lê Tuấn