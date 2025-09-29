Kiến nghị liên thông dữ liệu về các loại văn bằng

Tôi đang làm trong ngành giáo dục, năm nào cũng phải cập nhật văn bằng chứng chỉ, thi đua, khen thưởng lên 3 hệ thống cơ sở dữ liệu, đó là: Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu ngành; Cơ sở dữ liệu của Sở Nội vụ.

Do các văn bằng đưa lên đều giống nhau, tôi kiến nghị Bộ đề xuất với Chính phủ thống nhất một cơ sở dữ liệu. Hệ thống này cần được liên thông, có thể kết nối với các hệ thống khác. Mục đích là để khi các ngành cần có thể chủ động kết nối, liên thông với nhau.