Kiến nghị giảm thuế cho doanh nghiệp du lịch đến hết năm 2023

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đối với doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh ngành đang gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14, ngày 10/8.

Liên quan đến nhóm vấn đề về phục hồi, phát triển du lịch sau Covid-19, ông Hùng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép kéo dài chính sách đã có đến hết năm 2023. Trong đó có chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch; giảm tiền thuê đất; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân năm 2022 và 2023 đối với lĩnh vực vận tải, lưu trú, ăn uống và dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Khách tìm hiểu mua tour tại Ngày hội du lịch TP HCM tháng 5.2022. Ảnh: Huỳnh Nhi

Ngoài ra, ông Hùng cũng kiến nghị tiếp tục giảm giá điện áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất đến hết năm 2022 và ngang bằng giá điện sản xuất từ năm 2023 trở đi; lùi thời điểm đóng phí công đoàn 6 tháng với các doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội giảm từ 15% trở lên, kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2023.

Về phía các địa phương, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét chính sách miễn phí tham quan tại điểm du lịch đến hết năm 2022, giúp doanh nghiệp giảm giá tour, kích cầu du lịch.

7 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp du lịch đã đón tiếp và phục vụ 71,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 325.000 tỷ đồng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, khách nội địa giảm 34%, tổng thu từ khách du lịch giảm 60% so với năm 2019. Năm 2021, khách du lịch nội địa đạt 40 triệu lượt, giảm 29% so với năm 2020; tổng thu từ khách du lịch đạt 180.000 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Việt Nam bắt đầu thí điểm mở cửa đón khách quốc tế đến năm địa phương từ ngày 20/11/2021 và mở lại hoàn toàn thị trường từ ngày 15/3 trong điều kiện bình thường mới. Tăng trưởng khách quốc tế 7 tháng đầu năm đạt trung bình 62%/tháng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Hùng, doanh nghiệp lữ hành và người lao động trong ngành du lịch vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, chưa thực sự hưởng lợi trực tiếp từ những chính sách đã ban hành.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Bộ sẽ hoàn thành Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 trình Thủ tướng trong tháng 11; thực hiện các chiến dịch truyền thông có định hướng, kích cầu du lịch mang tính đồng bộ, quảng bá du lịch an toàn.



Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương đơn giản hóa, linh hoạt thủ tục xuất nhập cảnh, mở rộng danh sách quốc gia được miễn thị thực với các nước EU, Canada, Mỹ, Australia, New Zealand, Ấn Độ và cấp visa điện tử; mở rộng kết nối hàng không, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch, y tế và vệ sinh, hạ tầng mặt đất và cảng.

Sơn Hà