Kiện chính quyền thành phố vì cành cây gãy làm chết con trai

MỹGia đình Kerr kiện chính quyền thành phố San Diego với cáo buộc bỏ bê, sau khi con trai 4 tuổi của họ thiệt mạng vì bị một cành bạch đàn rơi trúng.

Gia đình Kerr ở San Diego, bang California, ngày 11/11 đệ đơn kiện chính quyền thành phố và hai nhà thầu phụ trách chăm sóc cây xanh lên Tòa án Cấp cao San Diego.

Hồi tháng 6, anh Cathal Kerr cùng hai con trai là Charles Kerr, 7 tuổi, và Ronan Kerr, 4 tuổi, đang dạo chơi trong Công viên Villa La Jolla trong thành phố thì một cành cây bạch đàn dài hơn 10 m rơi xuống từ độ cao 18 m, trúng vào đầu Ronan và bố.

Cậu bé 4 tuổi không qua khỏi sau 7 ngày nằm viện, còn Cathal cũng bị chấn thương sọ não, gãy xương.

Trong đơn kiện, gia đình Kerr cho rằng cành cây rơi trúng hai bố con rõ ràng đã bị mục ruỗng, cáo buộc giới chức thành phố bỏ bê, không cắt tỉa những cây bạch đàn ở công viên suốt nhiều năm.

Bé Ronan Kerr chụp ảnh cùng bố mẹ ở San Diego, California. Ảnh: NYP

Gia đình Kerr chỉ ra có ít nhất 30 vụ cành bạch đàn hoặc cành các loại cây khác gãy rơi, gây nguy hiểm cho người dân kể từ năm 1983, không chỉ ở trong công viên Villa La Jolla.

Năm 1983, một bé 4 tuổi đã thiệt mạng do bị cành cây rơi trúng ngay lối vào sở thú San Diego. Năm 2013, một thai phụ và một người đàn ông bị thương do cây đổ trong khuôn viên Đại học California, San Diego.

"Cây bạch đàn trong các công viên ở San Diego đang là mối nguy đáng kể cho cộng đồng. Quy trình kiểm tra, chăm sóc của thành phố hoàn toàn không đủ để phát hiện các cành, gốc nguy hiểm trước khi chúng gãy, rơi", đơn kiện có đoạn.

Gia đình Kerr yêu cầu thành phố loại bỏ hoặc có biện pháp quản lý toàn bộ số cây bạch đàn được xem là nguy hiểm với người dân tại các công viên, khuôn viên trường học, kiểm tra cây đúng thời hạn, đồng thời công khai kết quả đánh giá rủi ro.

Giới chức thành phố San Diego chưa bình luận về vụ kiện.

Cành bạch đàn rơi trúng hai bố con ở công viên Villa La Jolla, San Diego. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, AP)