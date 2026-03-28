Kiếm tiền bằng nghề đứng xếp hàng thuê

MỹNhận thấy sự mệt mỏi của hành khách khi phải chờ đợi hàng giờ, Robert Samuel đã biến việc đứng xếp hàng tại sân bay thành một dịch vụ hái ra tiền.

Vừa đến sân bay tại New York, Robert Samuel, 50 tuổi, đội chiếc mũ đen thêu chữ vàng "LineDudes", hòa vào dòng người chờ kiểm tra an ninh. Anh là người sáng lập Same Ole Line Dudes - dịch vụ xếp hàng thuê, biến trải nghiệm mệt mỏi của nhiều người thành mô hình kinh doanh lạ.

Ý tưởng khởi nghiệp đến với Samuel trong đợt chính phủ Mỹ đóng cửa 42 ngày vì tranh cãi ngân sách. Khi đó, khoảng 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ (TSA) không được trả lương khiến hệ thống tại các sân bay bị gián đoạn. Thời gian chờ kiểm tra an ninh có nơi kéo dài tới 5 giờ. Nhận thấy sự chờ đợi trở thành nỗi ám ảnh, Samuel quyết định lấp đầy khoảng trống này.

Mức phí dịch vụ của Same Ole Line Dudes hiện khoảng 25 USD mỗi giờ (yêu cầu thuê tối thiểu hai giờ). Đổi lại, hành khách có thể thoải mái rời đi để ăn uống, làm việc hoặc nghỉ ngơi và chỉ cần quay lại khi gần đến lượt.

Hàng dài người xếp hàng ở sân bay New York, Mỹ. Ảnh: New York Post

Để hoàn thành công việc, Samuel thường phải có mặt trước giờ bay 6-7 tiếng. Anh đóng giả một hành khách bình thường, mang theo túi du lịch vải mềm để tránh bị chú ý. Khi phía trước chỉ còn khoảng 20 người, anh sẽ gọi điện báo khách đến thế chỗ. Theo quy định, anh chỉ giữ chỗ cho một người. Nếu đi theo nhóm, khách buộc phải thuê thêm người xếp hàng tương ứng.

Trong lúc đứng chờ, Samuel giết thời gian bằng cách xem phim trên điện thoại hoặc trò chuyện với người xung quanh. Hiện tại, anh quản lý một đội ngũ khoảng 30 người, độ tuổi từ 21 đến 80. Nhóm của anh không chỉ làm việc tại sân bay mà còn nhận xếp hàng mua đồ hiệu, lấy số tại nhà hàng sang trọng, mua vé sự kiện Broadway hay chờ dự các phiên tòa. Tùy tính chất sự kiện, nhân viên có lúc phải cắm trại trên vỉa hè hay bãi đỗ xe từ đêm hôm trước.

Sức hút của mô hình này nằm ở việc người ta sẵn sàng chi tiền để mua lại quỹ thời gian rảnh rỗi. Jimmy Payne, 54 tuổi, sống tại Louisiana, một người làm nghề bán vé máy bay, cũng từng bất ngờ thu lời từ dịch vụ tương tự. Ban đầu, anh chỉ đăng một dòng trạng thái đùa vui trên Facebook về việc nhận đứng xếp hàng thay ở sân bay. Không ngờ, bài viết thu hút gần 20.000 lượt thích.

Hàng chục người đã nhắn tin hỏi thuê thật, một số khác thậm chí xin gia nhập làm nhân viên. Khách của Payne sẵn sàng trả từ 600 đến 1.200 USD cho một lần giữ chỗ tùy sân bay, với điều kiện đặt trước và thanh toán ngay từ đầu. Nhiệm vụ của khách là xuất hiện đúng lúc, bước vào vị trí đã được giữ sẵn và đi thẳng qua cửa an ninh.

"Nhiều người sẵn sàng trả tiền để đổi lấy thời gian. Đặc biệt ở sân bay, thời gian bị đốt đi rất nhanh nhưng lại chẳng mang lại giá trị gì", Payne chia sẻ.

