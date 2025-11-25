Kiểm soát tăng huyết áp với mô hình As One

Mô hình As One được đề cập tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam mở rộng lần 7 như giải pháp toàn diện kết hợp điều trị tiên tiến và hệ thống hỗ trợ bệnh nhân đa tầng.

Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam mở rộng lần thứ 7, diễn ra tại TP HCM ngày 23/11, quy tụ gần 1.000 bác sĩ, dược sĩ và chuyên gia từ các tỉnh thành trên cả nước, cùng trình bày hơn 200 báo cáo chuyên đề mới nhất trong chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. Tại hội nghị, chủ đề "As One - giải pháp quản lý bệnh hướng tới kiểm soát huyết áp toàn diện vì sức khỏe cộng đồng" được các chuyên gia nhấn mạnh như một hướng tiếp cận mới giúp cải thiện tỷ lệ kiểm soát bệnh tại Việt Nam.

Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam Mở rộng lần thứ 7, diễn ra tại TP HCM. Ảnh: LeAn Media

Phát biểu khai mạc, GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh chia sẻ những dữ liệu quan trọng của chương trình MMM 2017 - 2023 (May Measurement Month - Tháng 5 đo huyết áp), phản ánh thực trạng tầm soát và kiểm soát huyết áp hiện nay. Từ thực tế tỷ lệ kiểm soát còn thấp, giáo sư đưa ra các định hướng cho quản lý tăng huyết áp tại Việt Nam, bao gồm đẩy mạnh phát hiện sớm tại cộng đồng, tăng cường tuân thủ điều trị bằng viên phối hợp liều cố định giúp bệnh nhân đạt mục tiêu nhanh và đơn giản hóa điều trị. Song song, cần nâng cao năng lực tuyến cơ sở trong tư vấn, giáo dục sức khỏe, tuyên truyền và tầm soát thường xuyên; đồng thời xây dựng mô hình quản lý bệnh mạn tính liên tục thông qua gói giải pháp As One nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân Việt Nam.

GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh chia sẻ những dữ liệu quan trọng của MMM 2017 - 2023, phản ánh thực trạng tầm soát và kiểm soát huyết áp hiện nay. Ảnh: LeAn Media

Mô hình As One được đề cập tại hội nghị như một giải pháp toàn diện kết hợp giữa điều trị tiên tiến và hệ thống hỗ trợ bệnh nhân đa tầng. Trong đó, thuốc điều trị chất lượng cao dựa trên khuyến cáo mới nhất của Hội nghị Tăng huyết áp châu Âu 2025 (ESH) và Hội nghị Tim mạch châu Âu 2025 (ESC), đặc biệt ưu tiên phối hợp sớm bằng viên phối hợp liều cố định giúp tối ưu hóa hiệu quả, giảm gánh nặng uống nhiều thuốc và tăng tuân thủ. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, các hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe được triển khai trên cả nền tảng trực tiếp và trực tuyến - như hệ sinh thái Ngày đầu tiên - giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tim mạch và nhấn mạnh vai trò chủ động của người bệnh trong quản lý sức khỏe.

Ứng dụng kỹ thuật số Elfie đóng vai trò như một công cụ đồng hành giúp bệnh nhân theo dõi chỉ số, nhắc nhở tuân thủ điều trị và kết nối thông tin với đội ngũ y tế. Mô hình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác đa ngành giữa bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà quản lý y tế và chính bệnh nhân, hướng đến mục tiêu chung là tăng tỷ lệ kiểm soát các chỉ số huyết áp, đường huyết, mỡ máu và nhịp tim.

Tại phiên thảo luận MMM 2025 - điểm nhấn của hội nghị với sự tham gia của đại diện hơn 20 sở y tế trên toàn quốc, các đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm triển khai MMM năm 2025, đồng thời nhấn mạnh rằng mô hình quản lý tăng huyết áp chỉ hiệu quả khi có sự đồng bộ từ cấp lãnh đạo đến đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng. Nội dung tọa đàm cũng chỉ rõ rằng quản lý bệnh nhân tăng huyết áp cần chú trọng từng điểm chạm trên hành trình của người bệnh. Ngay khi được chẩn đoán, đội ngũ y tế và các kênh thông tin chính thống đóng vai trò truyền thông và tư vấn để người bệnh hiểu rõ tình trạng sức khỏe và hình thành thay đổi tích cực từ sớm.

Trong giai đoạn khám và điều trị, bác sĩ là nhân tố trung tâm trong việc lựa chọn phương pháp điều trị hợp lý, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế của bệnh nhân, giúp họ tiếp cận điều trị tối ưu sớm nhất. Khi bước vào giai đoạn điều trị lâu dài, các hoạt động hỗ trợ như câu lạc bộ bệnh nhân, truyền thông trực tuyến và công cụ kỹ thuật số trở thành người bạn đồng hành, nhắc nhở và tạo động lực giúp bệnh nhân duy trì điều trị bền vững. Các chuyên gia kết luận rằng As One không chỉ tập trung vào điều trị bằng thuốc mà còn hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi, giúp bệnh nhân chủ động hơn trong quản lý sức khỏe của chính mình.

Đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế tại hội nghị cũng nhấn mạnh rằng cải thiện tỷ lệ kiểm soát huyết áp là ưu tiên hàng đầu trong chương trình quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm. Việc xây dựng mô hình quản lý bệnh mạn tính liên tục, lấy bệnh nhân làm trung tâm và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ban ngành là chiến lược then chốt để giảm gánh nặng bệnh tật.

Các phiên chuyên đề của hội nghị cũng cập nhật nhiều thông tin mới từ các hội nghị quốc tế như Hội nghị Tăng huyết áp châu Âu 2025 và Hội nghị Tim mạch châu Âu 2025, trong đó nhấn mạnh mô hình "5Đ" (Track Plan) trong chẩn đoán - điều trị - theo dõi bệnh nhân toàn diện; khuyến nghị phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu; và vai trò then chốt của viên phối hợp liều cố định để đơn giản hóa và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Tăng huyết áp vẫn là một trong những bệnh lý mạn tính có tỷ lệ mắc và biến chứng cao nhất tại Việt Nam. Thống kê từ chương trình Tháng 5 đo huyết áp - May Measurement Month (MMM) được Servier Việt Nam triển khai từ giai đoạn 2017 - 2023 cho thấy chỉ 75% người được khảo sát biết mình mắc bệnh, và tỷ lệ bệnh nhân đang được điều trị đạt mục tiêu huyết áp vẫn chưa tới 50%. Trong bối cảnh các khuyến cáo mới nhất đã siết chặt mục tiêu điều trị xuống mức dưới 130/80 mmHg, việc kiểm soát huyết áp đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi mô hình quản lý bệnh toàn diện và bền vững hơn.

Thế Đan