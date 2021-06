Kiểm soát chặt tiêu thụ điện tại nhà thế nào?

Đại diện EVNHANOI cho biết, đây có thể được coi như một trong những tính năng mang tính "cách mạng" khi mọi người có thể biết chính xác mỗi ngày gia đình mình đã dùng bao nhiêu số điện, hết bao nhiêu tiền, từ đó lên kế hoạch sử dụng điện tối ưu và tiết kiệm hơn, tăng niềm tin với đơn vị điện lực. Nếu không thể theo dõi mức tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng, người dùng còn có thể chủ động thiết lập giới hạn để đưa ra cảnh báo, tránh hóa đơn tăng quá cao.



Để cài đặt, ở phần "Tra cứu", bạn vào "Điện năng tiêu thụ", chọn "Đặt ngưỡng cảnh báo". Có 2 chỉ số mà bạn có thể lựa chọn là "Ngưỡng sản lượng cảnh báo (kWh)" hoặc "Tỷ lệ sản lượng điện tăng so với tháng trước" để đặt số (kWh) hoặc tỷ lệ (%) mong muốn được cảnh báo.



Ví dụ, sản lượng điện tháng 4 của gia đình là 200 kWh, tháng 5 là 350 kWh thì mức sản lượng điện tăng so với tháng trước là 150 kWh (150%). Khi đặt ngưỡng cảnh báo 100 kWh hoặc 50%, vào tháng 5, gia đình bạn sẽ nhận cảnh báo từ hệ thống vào email, tài khoản Zalo.



Tính năng này được chị gia đình Minh Nguyệt (Cầu Giấy, Hà Nội) yêu thích. Khi các chỉ số lên đến bậc 4 hoặc tăng hơn 30% so với tháng trước, chị liền có phương án cắt giảm thiết bị chiếu sáng trong giờ cao điểm, các gia đình cùng xem phim trong một phòng, dùng chung các thiết bị làm mát. Từ đó tránh số tiền phải trả tăng đột biến.