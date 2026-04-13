Nên kiểm định khí thải xe máy sản xuất từ 5, 10 hay 15 năm?

Nhiều người lo ngại quy định kiểm định khí thải với xe máy sản xuất từ 5 năm trở lên sẽ gây tốn thời gian và lãng phí tiền của.

"Tôi thấy việc kiểm định khí thải xe máy sản xuất từ 5 năm là quá tốn thời gian và tiền của. Tại sao không quy định xe máy trên 15-20 năm mới phải kiểm định? Chứ hiện nay số lượng xe máy lên tới hàng chục triệu, người dân còn phải đi làm đâu có thời gian để đi đăng kiểm liên tục?".

Đó là những trăn trở của độc giả Sadietran xung quanh đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếp. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy. Theo đó, Bộ đề xuất xe máy dưới 5 năm (60 tháng) từ khi sản xuất, chủ xe đi kiểm định lần đầu không cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm.

Cùng chung thắc mắc về tính khả thi của đề xuất kiểm định khí thải xe máy, bạn đọc Sang bình luận: "Quy định kiểm định khí thải với xe máy sản xuất trên 5 năm có phần thiếu thực tế. Xe mới mua nhưng quá trình sử dụng không đúng, không bảo dưỡng, thay nhớt kịp thời thì chưa cần tới 5 năm nhà nhả đầy khói. Còn nếu xe bảo dưỡng đều đặn thì 20 năm vẫn tốt".

Trong khi đó, ủng hộ việc kiểm định khí thải xe máy, tuy nhiên, độc giả Lê Văn Diệp cho rằng: "Nên có lộ trình. Ví dụ bắt đầu 15 năm, sau đó giảm từ từ xuống còn 10 năm, 5 năm. Chứ nếu đùng một cái bắt xe máy trên 5 năm phải đi kiểm định thì chắc chắn là không đủ cơ sở vật chất thực hiện, người dân lại khổ vì chờ đợi".

Bạn đọc AF lại bày tỏ quan điểm: "Tôi cho rằng, nên kiểm định khí thải với xe máy sản xuất từ 3 năm và chu kỳ mỗi 12 tháng một lần. Ngoài ra, chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi song song với đó đầu tư thêm giao thông công cộng, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng. Muốn chuyển đổi nhanh thì phải đầu tư nhanh, mạnh, quyết liệt".

Theo dự thảo thông tư, xe môtô, xe máy trên 5 năm (60 tháng) phải kiểm tra khí thải trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm. Thời gian 60 tháng tính từ ngày xuất xưởng xe. Trường hợp xe môtô, xe gắn máy trong cơ sở dữ liệu không có thông tin về ngày xuất xưởng thì tính từ ngày 31/12 của năm sản xuất xe. Chu kỳ kiểm định được giữ nguyên theo Thông tư 47/2024 là xe sản xuất trên 5 năm đến 12 năm sẽ phải kiểm định sau 24 tháng; xe đã sản xuất trên 12 năm có chu kỳ 12 tháng.

Thành Lê tổng hợp