'Kích cầu du lịch nhưng cần đảm bảo an toàn'

15h08 Vietnam Airlines đặt an toàn của du khách lên hàng đầu

Ông Vũ Nguyên Khôi - Trưởng ban Tiếp thị và chuyển đổi số của Vietnam Airlines cho biết vấn đề an toàn được ưu tiên số một từ ngay ngày đầu tiên đại dịch Covid-19 diễn ra. Việc bảo vệ cho phi hành đoàn và hành khách luôn được đưa lên hàng đầu. Hãng không ngừng điều chỉnh quy định và quy trình để đảm bảo an toàn cho hành khách. "Tới thời điểm này, chúng tôi thực hiện an toàn tuyệt đối cho 156 chuyến bay đưa người lao động từ nước ngoài về nước, chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc", ông nói.

Các biện pháp để đảm bảo an toàn và tạo sự vững tin cho hành khách. Tất các chuyến bay đáp ứng nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế, hàng không quốc tế. Máy bay luôn được phun khử khuẩn tồn lưu, vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn an toàn với sức khỏe sau mỗi chuyến bay. Đội ngũ phục vụ cam kết mang đến dịch vụ an toàn, tận tâm nhất. Hành khách được yêu cầu khai báo y tế trước mỗi chuyến bay, khuyến khích check-in trước mỗi chuyến bay, làm thủ tục trực tuyến trên app, Website, tổng đài... để đảm bảo giãn cách xã hội.

Phòng khách Bông Sen được vệ sinh nghiêm ngặt, thảm lên máy bay được khử khuẩn kỹ lưỡng, phi hành đoàn được kiểm tra thân nhiệt trước mỗi chuyến bay... Trong suốt chuyến bay, đồ uống đóng chai được sử dụng, không phục vụ báo chí và chăn để tránh lây nhiễm, khăn lau tay chứa cồn sát khuẩn, suất ăn được đóng kín và nấu chín, nước ép trái cây nguyên chất hạng thương gia để tăng cường hệ miễn dịch...

Bên cạnh đó, hành khách vẫn được giải trí trên chuyến bay với những đồ dùng riêng. Bầu không khí trên máy bay được làm mới sau mỗi 3 phút nhằm hạn chế truyền nhiễm. Toàn bị trang thiết bị phục vụ được khử khuẩn vào cuối ngày.

