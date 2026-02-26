Kịch bản 'rút tiền miễn phí' khiến hàng trăm chủ thẻ tín dụng sập bẫy

TP HCMBăng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho hàng trăm chủ thẻ tín dụng, dụ dỗ "rút hộ tiền không mất phí" rồi chiếm quyền kiểm soát, lừa lấy 24 tỷ đồng.

Ngày 26/2, Hoàng Trọng Vỹ (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) cùng 30 bị cáo bị TAND TP HCM xét xử về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị xác định vai trò chủ mưu như Vỹ, Trần Văn Xuân đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hành vi của bị can này ra thành vụ án khác, xử lý sau.

210 bị hại từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng nhiều người liên quan được triệu tập đến dự tòa, song hầu hết vắng mặt.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Quá trình xét hỏi tại tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Một số bị cáo là nhân viên cho rằng do hạn chế về nhận thức, chỉ là người làm công thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên.

Cáo trạng thể hiện, hành vi của nhóm này thực hiện theo kịch bản được dựng sẵn từng bước: giả nhân viên ngân hàng, mời chào "rút tiền hộ" không mất phí, yêu cầu cung cấp thông tin thẻ và mã OTP để hoàn tất thủ tục. Khi mã xác thực được tiết lộ, giao dịch thanh toán khống lập tức được thực hiện, tiền bị trừ khỏi hạn mức thẻ tín dụng và rơi vào tài khoản do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Theo cơ quan công tố, do biết được nhiều người có thẻ tín dụng tại các ngân hàng có nhu cầu rút tiền mặt, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân đã bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ cùng góp vốn thành lập Công ty TVX Group để tư vấn rút tiền. Xuân là giám đốc, đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của công ty. Vỹ là phó Giám đốc tài chính, thực hiện ứng tiền trước trả vào tài khoản của khách hàng, thanh toán các khoản chi phí, chia lợi nhuận...

Để triển khai, nhóm này thuê địa điểm làm việc, mua dữ liệu khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng, đăng ký hoặc thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử, lập website quản lý dữ liệu (CRM), tổ chức bộ máy gồm bộ phận IT, Leader (trưởng nhóm) và Telesale (nhân viên bán hàng qua điện thoại).

Hoạt động được thiết kế như một tổng đài tài chính chuyên nghiệp, nhân viên hưởng lương cứng 3 triệu đồng/tháng và hoa hồng 5-5,5% theo doanh số giải ngân.

Kịch bản 3 bước để chiếm quyền kiểm soát giao dịch

Thủ đoạn của nhóm bị cáo được xây dựng theo quy trình khép kín thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ tài khoản thẻ tín dụng sang thẻ ATM.

Bước một, Telesale gọi điện cho khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, giới thiệu chương trình "rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM, không mất phí, được trả góp". Nếu khách đồng ý, nhân viên yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.

Bước hai, Leader sử dụng thông tin này tạo giao dịch thanh toán khống trên gian hàng trực tuyến đã đăng ký sẵn. Khi hệ thống ngân hàng gửi mã OTP xác thực đến điện thoại chủ thẻ, Leader tiếp tục gọi điện yêu cầu cung cấp mã với lý do "hoàn tất thủ tục giải ngân".

Theo cơ quan công tố, đây là thời điểm quyết định việc chiếm đoạt. Khi OTP được cung cấp, giao dịch được xác nhận, tiền lập tức bị trừ khỏi hạn mức thẻ tín dụng của khách và chuyển về tài khoản do nhóm bị cáo kiểm soát.

Bước ba, sau khi nhận tiền từ cổng thanh toán, Vỹ chuyển khoảng 75% số tiền về tài khoản ATM của khách, giữ lại khoảng 25% để chiếm đoạt. Nếu bị thắc mắc về khoản chênh lệch, các bị cáo giải thích đó là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, chúng chặn liên lạc.

Cảnh sát khám xét, thu thập dữ liệu tại trụ sở của nhóm lừa. Ảnh: Nhật Vy

Bản chất giao dịch mà nhóm này thực hiện không phải rút tiền mặt theo cơ chế hợp pháp của ngân hàng, mà là tạo giao dịch mua bán giả qua gian hàng ảo. Khách hàng không mua hàng hóa, không sử dụng dịch vụ, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận một khoản thanh toán hợp lệ.

Việc chuyển lại phần lớn số tiền cho khách khiến nhiều người tin rằng đây là dịch vụ tài chính hỗ trợ. Tuy nhiên, theo cáo trạng, toàn bộ quy trình được thiết kế nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch - tương đương 25% mỗi giao dịch.

Trăm cảnh sát đột kích bắt tội phạm

Sau 10 tháng hoạt động, tháng 12/2022, hành vi của Xuân và Vỹ bị phát hiện. Ngày 28/12/2022, hàng trăm trinh sát Công an TP HCM phối hợp với Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an) khám xét khẩn cấp 2 địa điểm làm việc của Công ty TVX tại phường Tân Bình, TP HCM, phát hiện các bị cáo đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã thực hiện hơn 7.000 giao dịch với tổng số tiền 136 tỷ đồng, chuyển trả 112 tỷ cho khách hàng và chiếm đoạt 24 tỷ.

VKS đánh giá Xuân và Vỹ giữ vai trò chủ mưu, chỉ huy, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của công ty.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, dự kiến tuyên án vào ngày 27/2.

Hải Duyên