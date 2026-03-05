Kia Việt Nam ưu đãi kép các mẫu SUV sau Tết Nguyên đán

Kia Carnival nhận tổng ưu đãi cao nhất đến 100 triệu đồng, các mẫu SUV đô thị ưu đãi kép đến 70 triệu đồng, áp dụng từ ngày 2/3.

Trong bộ ba SUV đô thị của Kia Việt Nam, Seltos là mẫu xe nhận ưu đãi cao nhất, tổng trị giá đến 70 triệu đồng, gồm giảm giá niêm yết, ưu đãi giá trực tiếp và voucher quà tặng dịch vụ. Sau ưu đãi này, toàn bộ các phiên bản Seltos có giá bán dưới 700 triệu, giá khởi điểm từ 569 triệu đồng.

Sau ưu đãi, các phiên bản của Kia Seltos có giá bán dưới 700 triệu đồng. Ảnh: Kia

Trong dải sản phẩm Kia tại Việt Nam, Seltos là một trong những mẫu có doanh số bán chạy nhất, nhờ kết hợp phong cách SUV đô thị và khả năng vận hành linh hoạt. Nội thất được hãng phát triển theo hướng đa dạng tiện nghi, hiện đại, nhiều công nghệ an toàn.

Kia Sonet nhận ưu đãi cao nhất tương đương 40 triệu, giá bán từ 475 triệu đồng, gồm giảm giá niêm yết, ưu đãi giá trực tiếp và voucher dịch vụ. Mẫu SUV đô thị của Kia được người dùng đánh giá cao bởi kiểu dáng trẻ trung, khoảng sáng gầm phù hợp đa dạng điều kiện địa hình. Tính tiện nghi, khả năng vận hành tiết kiệm là yếu tố được Kia kỳ vọng Sonet sẽ chinh phục nhóm khách trẻ, mua xe lần đầu hoặc gia đình nhỏ.

Kia Sonet hướng đến nhóm người dùng lần đầu sở hữu ôtô, lợi thế gầm cao và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Ảnh: Kia

Kia Carens nhận ưu đãi kép dịp này, mức cao nhất 40 triệu đồng, gồm giảm giá niêm yết và ưu đãi giá trực tiếp. Sau ưu đãi, mẫu xe gia đình 7 chỗ có giá từ 579 triệu đồng. Carens được Kia thiết kế với phong cách SUV, kết hợp khoang nội thất cho gia đình đông thành viên hoặc phục vụ mục đích kinh doanh vận tải.

Kia Carens có cấu hình 7 chỗ, tối ưu không gian cho gia đình. Ảnh: Kia

Với các dòng xe còn lại, Kia Việt Nam công bố ưu đãi với tổng giá trị cao nhất đến 90 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản cụ thể. Tại thị trường Việt Nam, Kia áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Các mẫu hybrid được hãng bảo hành pin 7 năm.

Quang Anh