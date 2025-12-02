Kia ưu đãi nhiều dòng xe, cao nhất 90 triệu đồng

Mức ưu đãi cao nhất thuộc về sedan Kia K5, trong khi mẫu xe gia đình Carnival hybrid ưu đãi đến 80 triệu đồng, áp dụng trong tháng 12.

Theo Kia Việt Nam, chương trình ưu đãi lớn nhất năm được hãng triển khai trong tháng 12, áp dụng cho hầu hết các mẫu xe đang kinh doanh. Mức ưu đãi bao gồm giá và các quà tặng tại hệ thống đại lý chính hãng.

Kia Carnival phiên bản hybrid. Ảnh: Kia

Cụ thể, Carnival hybrid nhận ưu đãi cao nhất 80 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe này có thêm phiên bản Premium mới ra mắt, tùy chọn hàng ghế 2 VIP và màu nội thất mới, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng. Ưu đãi cho SUV 7 chỗ Sorento mới tùy thuộc chính sách riêng của các đại lý, trong khi mẫu C-SUV Sportage nhận ưu đãi đến 30 triệu đồng tùy phiên bản, giá khởi điểm từ 819 triệu đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ Kia Sorento phiên bản mới sở hữu nhiều trang bị cao cấp trong phân khúc, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP. Ảnh: Kia

Các mẫu đô thị gầm cao như Sonet, Seltos và Carens có giá bán sau ưu đãi từ 485 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản. Trong đó ưu đãi cao nhất của Seltos là 59 triệu, Sonet và Carens là 30 triệu đồng. Theo Kia Việt Nam, hãng nhận gần 1.000 đơn đặt hàng trong tháng 11 cho Seltos, mức cao nhất năm 2025.

Kia Seltos nhận gần 1.000 đơn đặt hàng trong tháng 11. Ảnh: Kia

Kia Morning mới, K3, K5 và Soluto cũng có giá bán cạnh tranh bậc nhất phân khúc, mức ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản. Sau ưu đãi, mức giá khởi điểm của dòng sedan Kia từ 334 triệu đồng. Toàn bộ các dòng xe Kia tại Việt Nam được hãng bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hiện, Kia Việt Nam có hệ thống hơn 100 showroom, đại lý trên toàn quốc, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ mua sắm xe, dịch vụ bảo dưỡng... theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu. Trong tháng cuối năm, hãng này triển khai các chương trình, sự kiện trải nghiệm cho người dùng tại Hà Nội, kèm các ưu đãi, phần quà có giá trị. Gần nhất, sự kiện này được Kia Việt Nam tổ chức ngày 6-7/12.

Quang Anh