Thứ tư, 24/12/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
International
Mới nhất
VnE-GO
Thời sự
Thế giới
Kinh doanh
Pháp luật
Khoa học công nghệ
Thể thao
Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Tâm sự
Giáo dục
Xe
Bất động sản
Góc nhìn
Du lịch
Ý kiến
Tất cả
Trở lại Xe
Xe
Diễn đàn
Hỏi đáp
Thứ tư, 24/12/2025, 08:56 (GMT+7)
Kia Carens 2022 giá 660 triệu nên mua?
Kia Carens 2022 giá 660 triệu nên mua?
Xe bản 1.4T Signature 6S, chạy hơn 40.000 km, xin hỏi giá trên có nên mua lại. (Nguyễn Bạch)
Trở lại Xe
Trở lại Xe
Copy link thành công
×
×