Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người

Ban Quản lý di tích, Bảo tàng, Ban Tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống Covid-19. Cụ thể, cần đảm bảo an toàn cho người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, khách du lịch... Đặc biệt, chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Bộ đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, các khu, điểm du lịch; bảo tàng, hệ thống rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh... Cuối cùng, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương. Kết quả công tác phòng chống dịch cần được báo cáo về Bộ VHTTDL trước ngày 10/5/2021. Khoảng một tháng qua Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng số ca nhiễm nhập cảnh tăng hàng ngày. Kể từ 27/1 khi dịch bùng phát liên quan Hải Dương, Quảng Ninh đến nay, tổng ca nhiễm cộng đồng duy trì 910.

Lan Hương