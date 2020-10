Khủng hoảng tuổi 22

Tôi là con riêng của bố. Bố tôi là giáo sư, ngoài 80 tuổi. Tôi được bố chu cấp tiền ăn học, sống với mẹ cùng bà ngoại ở quê.

Tôi tự ti khi so với bố, mỗi lần gặp đều căng thẳng, thậm chí né tránh, sợ hãi. Tôi cũng không thể hòa hợp với bà vì bà hay nói dối, sống cổ hủ, tiết kiệm tới mức tằn tiện và mất vệ sinh. Tôi 22 tuổi; mẹ ngoài 60 tuổi, bừa bộn và nhu nhược. Tôi trở nên ích kỷ, ngang ngược, chưa từng phải khó nhọc vì được mọi người chiều. Tôi cãi nhau với bà và mẹ nhiều từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Tôi cố gắng thay đổi, dọn dẹp nhà cửa nhưng chỉ nửa tiếng sau mọi thứ lại bừa bộn. Tôi viết lên giấy và màn hình điện thoại rằng không được nổi nóng, thế nhưng khi cơn tức giận bùng nên tôi vẫn không thể kiềm chế. Tôi tốt nghiệp bằng giỏi ở một trường top đầu mà chưa tìm được việc phù hợp; vậy nên cũng chẳng sắm quần áo, son phấn, không thay điện thoại hay mua xe máy dù tiền được cho vẫn còn. Thế nhưng tiền bạc vẫn luôn là chuyện muôn thuở.

Tôi sợ trưởng thành khi nhìn những người thân xung quanh và không còn thấy ai là tấm gương tốt như mình nghĩ ngày trước. Đồng tiền, miếng đất đã làm anh em, cô cháu dằn mặt nhau; còn tôi luôn phải nghe những lời cãi vã, phân trần hay lôi kéo. Dù được bày cho cách kinh doanh kiếm tiền nhưng tôi không muốn làm ăn chộp giật, bán hàng giả hàng nhái nên không đi theo. Có những lúc tôi ghét mọi người vô cùng, nhưng suy cho cùng vẫn yêu quý họ. Tôi biết mình rất may mắn và quan trọng hơn là không thể xa nhà. Tôi ghét và không muốn tìm việc ở thành phố vì cô đơn, đắt đỏ và ô nhiễm; nên dù đã làm 4 tháng cho em họ, mọi thứ đều tốt nhưng cuối cùng tôi vẫn nghỉ.

Tôi chỉ còn vài người bạn từ cấp một, mỗi năm gặp nhau 2-3 lần do mọi người đều bận. Tôi cũng không có người yêu, chị em họ đi lấy chồng hết và chị bạn hàng xóm đi làm xa. Tôi biết tất cả đều do mình, không có cơ hội đã đành nhưng ngay cả khi có thể, được mọi người rủ đi chơi tôi cũng không muốn đi vì tự ti. Họ có ngoại hình, kiếm tiền giỏi, xã giao tốt..., còn tôi nhạt hơn nước ốc, gặp không biết nói gì; thậm chí bình luận hay tin nhắn tôi cũng không nghĩ ra một câu hay ho nên thường like hay thả icon. Tôi ghét bị hỏi làm ở đâu, kiếm bao tiền, có người yêu chưa hay bao giờ lấy chồng nên thường né tránh. Dù ở quê nhưng tôi gần như chẳng ra khỏi nhà từ khi giãn cách xã hội đến giờ.

Mọi thứ bắt đầu đã lâu, có lẽ từ khi dậy thì, hay thậm chí từ lúc mẫu giáo, hàng xóm ai cũng soi mói, dò hỏi về bố tôi. Cấp 3 chỉ là ít nói, giờ tôi biết mình trầm cảm, gần như ngày nào cũng khóc. Tôi sợ chết nên động viên mình (dù suy nghĩ ấy chẳng hề tốt đẹp) rằng ngôi nhà đang ở có thể bán được vài tỉ, đủ để sống một đời, mặc kệ thiên hạ. Rồi tôi biết mình không thể chỉ sống với suy nghĩ ấy. Tôi phải thay đổi mà chưa làm được, không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Cứ mỗi khi tôi có một chút động lực thì nó lại ngay lập tức bị dập tắt.

11 ngày sửa nhà vừa qua cũng là thời gian tôi và mẹ mâu thuẫn liên tục. Từ khi làm nhà 12 năm trước, mẹ và dì đã sửa 5-7 lần khiến ngôi nhà trở nên chắp vá, xấu xí và hoàn toàn không tương xứng với số tiền bỏ ra. Vì không giàu có nên tôi luôn tính toán để giảm chi phí, xem xét kỹ mọi thứ mà không ai nghe. Hậu quả là nhà tắm vừa làm xong không thoát nước nổi, ống nước nối vào máy giặt chảy giọt, ống xả lavabo không có nên chảy lênh láng ra sàn, bồn cầu cũ vốn chỉ cần cọ sạch hoặc sơn lại thì bị bỏ đi và thay cái mới giá trị hơn nửa tháng chi tiêu của cả nhà. Mẹ tôi nhìn họ trát tường cũ thêm 7-8 phân mà không hề chèn viên gạch nào nhưng cũng kệ.

Đỉnh điểm là việc lợp tôn, khi hôm trước thợ đến tôi đã nói rõ chỉ lợp cao như cũ và mọi người đều đồng ý. Việc này sẽ tận dụng bức tường cuối nhà, không cần tốn thêm sắt thép cột trụ và tôn bắn vào tường. Tôi cũng không muốn lợp bể nước vì nó là chỗ hút gió, mát nhất trong nhà, cũng là chỗ duy nhất bây giờ tôi có thể trèo lên và nhìn mặt trời lặn, toàn bộ tầng trên đã bị bịt kín. Vậy mà khi tôi thức dậy vào buổi sáng, mọi thứ nói ngày hôm qua đều như chưa hề tồn tại, mẹ nghe họ, làm hẳn cột trụ, gắn thép quanh bể và cao hơn bức tường 80 phân mà tôi không hề hay biết.

Sau trải nghiệm tồi tệ về cái nhà tắm mới, lần này tôi như phát điên. Tôi sập cầu dao và trèo lên tường, đứng chắn ngang buộc họ phải dừng lại. Nước mắt giàn giụa, giọng tôi hét lên khản cả cổ. Cảm giác ấy giống hệt 4 năm trước khi dì dẫn người xem phong thủy về và xới tung nhà tôi lên, khiến nó bí bách. Tôi thấy lời nói của mình không đáng giá một đồng và lời hứa của mẹ cũng chẳng là gì. Tôi quá mệt mỏi, cứ nhắm mắt lại là khóc. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi câu cửa miệng của mẹ và dì luôn là tôi chẳng biết gì và chẳng làm ra tiền. Tôi thậm chí đã ước mình bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, buộc phải lao động kiếm tiền, nhưng tôi biết điều đấy sẽ không xảy ra. Tôi phải làm gì với bản thân đây?

Linh

