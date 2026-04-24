Khủng hoảng nhà vệ sinh công cộng ở Anh

Tình trạng một nhà vệ sinh phải phục vụ hơn 15.000 người đang đẩy nước Anh vào cuộc khủng hoảng y tế, buộc người dân nhịn uống nước và gây ra nạn phóng uế bừa bãi khắp đô thị.

Các chuyên gia y tế cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế công cộng đang lan rộng tại Anh, khi tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhà vệ sinh công cộng đang đẩy người dân vào cảnh "khốn khổ", theo Independent.

Phân tích mới nhất từ Hiệp hội Y tế Công cộng Hoàng gia Anh (RSPH) cho thấy số lượng các cơ sở vệ sinh sụt giảm mạnh 14% kể từ năm 2016. Trung bình mỗi nhà vệ sinh công cộng tại Anh đang phải phục vụ cho hơn 15.000 người. Dữ liệu dựa trên phản hồi chính thức từ 221 trên tổng số 309 chính quyền địa phương tại Anh. Các khu vực này là nơi sinh sống của 47 triệu dân, chiếm khoảng 82% tổng dân số cả nước.

Tình trạng thiếu nhà vệ sinh đang dẫn đến nhiều tác động xấu, điển hình là nạn phóng uế nơi công cộng, khiến môi trường sống trở nên mất vệ sinh. Nhiều người dân vì lo ngại không tìm được nơi "giải quyết nỗi buồn" đã chọn cách ở nhà thay vì ra ngoài, gây ảnh hưởng đến doanh thu của các doanh nghiệp địa phương. Nhiều người thậm chí còn không dám uống nước khi ra đường, dễ khiến cơ thể bị thiếu nước.

Ông William Roberts, Giám đốc điều hành RSPH, cho hay sử dụng nhà vệ sinh công cộng là nhu cầu cơ bản của mọi người, vì vậy không cần phải e ngại khi đề cập đến vấn đề này. "Chỉ có một nhà vệ sinh cho mỗi 15.000 người là không thể chấp nhận được. Nếu không hành động, con số này sẽ còn tăng vọt khi các cơ sở vệ sinh cứ tiếp tục bị đóng cửa", ông nói, cho biết nhà vệ sinh công cộng là lý do khiến nhiều người ngại ra đường, hoặc khiến họ phải chấp nhận nhịn uống nước để khỏi phải tìm chỗ đi vệ sinh.

Theo ông Roberts, hệ quả của việc này không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân. Tình trạng thiếu hụt nhà vệ sinh công cộng tất yếu sẽ dẫn đến các hệ lụy về vệ sinh, tạo nên một môi trường kém văn minh và làm xuống cấp mỹ quan đô thị.

Nhà vệ sinh công cộng trên đường Portobello, London, Anh, năm 2003. Ảnh: Martin Godwin/The Guardian

Để tăng số lượng, RSPH kêu gọi giao trách nhiệm cho các cơ quan quản lý mới trong việc đảm bảo hạ tầng vệ sinh tại các điểm công cộng, bằng ngân sách nhà nước. Tổ chức này cũng cho rằng các chủ đầu tư cần phải có trách nhiệm hơn. Họ kêu gọi ban hành các quy định bắt buộc xây nhà vệ sinh công cộng trong mọi dự án thương mại và dịch vụ.

Hiện nay, việc quyết định số lượng nhà vệ sinh cần thiết hoàn toàn phụ thuộc vào các hội đồng địa phương, dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt so với các quốc gia khác trong vương quốc như Scotland hay xứ Wales, nơi tỷ lệ người dân trên mỗi nhà vệ sinh thấp hơn đáng kể.

Đại diện Hiệp hội Chính quyền Địa phương cho biết việc thiếu chỗ vệ sinh công cộng gây ảnh hưởng nặng nề hơn cả lên những nhóm người dễ bị tổn thương gồm người già, khuyết tật, có bệnh lý, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người vô gia cư. Tuy nhiên, các hội đồng cũng đang đối mặt với bài toán kinh tế khi chi phí duy trì một nhà vệ sinh có thể lên tới 25.000 bảng Anh mỗi năm.

Bên cạnh đó, nạn phá hoại và các hành vi thiếu ý thức tại các điểm vệ sinh chung đang ngốn hàng triệu bảng từ ngân sách, buộc người đóng thuế phải gánh chịu chi phí cho việc vệ sinh và an ninh tăng cường. Mặc dù các mô hình hợp tác với doanh nghiệp tư nhân đã được triển khai song vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống khi các cửa hàng trên phố liên tục đóng cửa.

Người phát ngôn của Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương cho biết: "Để hỗ trợ các hội đồng cung cấp dịch vụ công như nhà vệ sinh, chúng tôi đã cấp ngân sách hơn 78 tỷ bảng Anh. Các lãnh đạo địa phương hoàn toàn có quyền tự quyết định cách chi tiêu hiệu quả nhất cho phần lớn số tiền này".

Bình Minh (Theo Independent)