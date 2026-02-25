Khủng hoảng hôn nhân từ 'Hội chứng chồng về hưu'

Từng mong đợi tuổi hưu thảnh thơi, nhưng nhiều phụ nữ ngỡ ngàng khi việc chồng ở nhà toàn thời gian lại trở thành ngòi nổ cho những khủng hoảng hôn nhân nghiêm trọng.

Bi kịch thường xuất phát từ việc người vợ không thể thoát khỏi sự bức bối khi chồng "bám dính" ở nhà. Người đàn ông thiếu vắng các mối quan hệ xã hội và mặc định vợ phải phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt.

Tình trạng cãi vã, oán giận tích tụ được các chuyên gia gọi là "Hội chứng chồng về hưu" (RHS). Phụ nữ mắc hội chứng này thường có biểu hiện mất ngủ, trầm cảm, lo âu. Tại Nhật Bản, khoảng 60% phụ nữ gặp triệu chứng này khi bạn đời ngừng làm việc.

Hậu quả là làn sóng "Silver splitters" (Ly hôn ở tuổi xế chiều) đang gia tăng mạnh mẽ. Số liệu từ Cục Thống kê Dân số Anh cho thấy, tỷ lệ ly hôn ở độ tuổi trên 60 đã tăng 75% trong 20 năm qua. Khoảng 1/3 phụ nữ trung niên khẳng định họ "hạnh phúc hơn bao giờ hết" sau khi ly hôn. Tuy nhiên, thực tế là 2/3 số phụ nữ còn lại không tìm thấy niềm vui sau đổ vỡ. Vì vậy, các chuyên gia khuyên các cặp đôi cần cân nhắc kỹ cách giải quyết trước khi mang nhau ra tòa.

Tại sao nghỉ hưu lại gây khủng hoảng?

Luật sư ly hôn người Anh, Liz Fletcher, nhận định nghỉ hưu gần giống với sự mất mát. Với đàn ông, đó là sự kết thúc của chuỗi ngày lao động gắn liền với bản sắc, mục đích sống. Khi mất đi nhịp điệu công việc, họ dễ rơi vào trạng thái lạc lõng và trút sự bối rối đó lên không gian gia đình.

Chuyên gia Joanna Harrison lưu ý nếu người chồng chuyển từ việc đi làm bận rộn sang thói quen chỉ ngồi xem TV và phó mặc việc nhà, lối sống mà người vợ dày công tạo dựng bấy lâu sẽ bị đe dọa. Việc chạm mặt nhau cả ngày trong không gian hẹp dễ làm nảy sinh các cuộc "tranh giành quyền lực" ngầm.

Sự lệch pha trong kế hoạch cũng là một nguyên nhân. "Một người muốn đi du lịch, người kia lại thích ở gần con cháu. Hoặc vợ vẫn muốn tiếp tục làm việc trong khi chồng muốn cả hai cùng nghỉ ngơi", bà Harrison, tác giả cuốn sách về trị liệu hôn nhân, phân tích.

Bên cạnh đó, thu nhập giảm sút khiến những bất đồng về tài chính trở nên gay gắt. Nghỉ hưu cũng bộc lộ sự thiếu hụt về gắn kết cảm xúc hay thể chất giữa hai vợ chồng - những vấn đề vốn bị che lấp nhiều năm bởi sự bận rộn.

Làm thế nào để cứu vãn tổ ấm?

Thay vì vội vã đưa đơn ly hôn, các chuyên gia khuyên các cặp đôi áp dụng những bước sau để thích nghi với giai đoạn mới:

Nhìn nhận sự nghiêm trọng một cách bao dung: Đừng mỉa mai chồng là "đứa trẻ thứ hai" trong nhà. Sự chế giễu chỉ làm tăng sự oán giận trong lúc người chồng đang thực sự gặp khó khăn tâm lý để thích nghi với nhịp sống mới.

Thành thật và thỏa hiệp: Hãy nói rõ về cảm xúc, kỳ vọng của nhau, kể cả những lo âu về tài chính hay tuổi già. Nếu một người muốn đi du lịch vòng quanh thế giới còn người kia không thích, hãy học cách thỏa hiệp để cả hai đều có không gian riêng.

Duy trì sự tự chủ: Người chồng nên tìm kiếm một sở thích mới, tham gia câu lạc bộ hoặc làm tình nguyện viên để không phụ thuộc hoàn toàn vào vợ. Khi có thế giới riêng, cả hai mới có thêm những trải nghiệm mới mẻ để chia sẻ cùng nhau mỗi tối.

Từ bỏ thói quen áp đặt: Một người từng làm sếp lớn cần hiểu rằng gia đình không phải là công ty để ra lệnh. Hãy chuyển hóa năng lượng điều hành đó thành sự hợp tác, cùng vợ xây dựng các mục tiêu chung trong những năm tháng tuổi già.

