Khủng bố Cục thuế Bình Dương, lĩnh 11 năm tù

Bình DươngTrương Dương, 40 tuổi, ở TP Dĩ An, bị phạt 11 năm tù sau 7 tháng đặt chất nổ khủng bố Cục thuế Bình Dương.

Ngày 21/4, Dương bị TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, theo khoản 2 Điều 113 Bộ luật Hình sự. Hai đồng phạm là Phạm Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi) và Hà Xuân Nghiêm (57 tuổi, ở Tây Ninh) đang bị truy nã, sau khi bắt được sẽ xét xử sau.

Trương Dương tại tòa sáng 21/4. Ảnh: Báo Bình Dương.

Theo cáo trạng, Dương làm tài xế đưa rước nhân viên cho công ty nước ngoài tại TP Thủ Dầu Một. Do khó khăn về tài chính, Dương đã kết nối với tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhờ giúp đỡ.

Tháng 8/2019, sau khi kiểm tra nhân thân tài xế này, Lisa Phạm (thành viên của tổ chức khủng bố) yêu cầu Dương đặt chất nổ Cục thuế Bình Dương để gây tiếng vang.

Dương lái ôtô vào cổng của trụ sở Cục thuế thăm dò thì không thấy bị kiểm tra giấy tờ, bảo vệ không ghi lại biển số xe nên báo lại cho "tổ chức".

Lisa Phạm sau đó chỉ đạo Dương tới tiệm tạp hóa tại TP Thủ Dầu Một nhận "gói hàng" đã được Hà Xuân Nghiêm chuyển tới từ trước. Bên trong gói hàng có 4 trái bắp luộc và 4 trái nổ được bọc kín, ước tính 1,2 kg thuốc súng.

Sáng 30/9, Dương mang thuốc nổ tới đặt tại phòng vệ sinh nam trên tầng một trụ sở Cục thuế. Khoảng 20 phút sau, tiếng nổ lớn gây sập tường, vỡ kính, rung động cả tòa nhà. Vị trí nổ sát bên phòng làm việc của Cục phó Cục thuế và một số phòng nghiệp vụ. Bốn hôm sau Dương bị bắt giữ.

Tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Ngoài 11 năm tù, Dương còn bị HĐXX buộc bồi thường cho Cục thuế Bình Dương hơn 800 triệu đồng tiền thiệt hại.

Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân thành lập tại Mỹ. Hồi đầu 2018, Bộ Công an xác định đây là tổ chức khủng bố, ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân, Phạm Anh Đào và 5 người khác (sống tại Mỹ, Canada) về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân.

