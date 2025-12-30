Khu trưng bày Hyundai tạo ấn tượng tại triển lãm Vietnam Mobility Show

Hyundai – TC Motor trình diễn dải sản phẩm SUV đa dạng, mỗi dòng xe đặt trong không gian riêng, trở thành tâm điểm tại Triển lãm phương tiện di chuyển Việt Nam, ngày 26-28/12.

Trong không gian Triển lãm phương tiện di chuyển Việt Nam (Vietnam Mobility Show) 2025, Hyundai | TC Motor mang đến khu trưng bày dải sản phẩm SUV hùng hậu bậc nhất, hút khách tham quan nhờ chiến lược sản phẩm đa dạng.

Không gian trưng bày Hyundai | TC Motor tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Ảnh: HTV

Khu trưng bày thiết kế theo phong cách hiện đại, phản ánh rõ nét tinh thần đổi mới, tầm nhìn phát triển bền vững của thương hiệu ôtô Hàn Quốc. Tâm điểm ở không gian này là mẫu Santa Fe Hybrid thế hệ mới, đại diện cho chiến lược điện hóa của Hyundai, khi cung cấp giải pháp di chuyển thân thiện môi trường, nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và tiện nghi cao cấp.

Tại sự kiện, khách tham quan được chiêm ngưỡng trọn vẹn dải sản phẩm gầm cao chủ lực của Hyundai tại thị trường Việt Nam, như: Creta, Tucson, IONIQ 5, Santa Fe Hybrid và Palisade. Mỗi dòng xe được hãng bố trí không gian riêng, giúp người xem dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thiết kế, công nghệ và những nâng cấp đáng chú ý. Sự xuất hiện của IONIQ5 tiếp tục nhấn mạnh cam kết của Hyundai trong việc phát triển các dòng xe thuần điện, đón đầu xu thế di chuyển tương lai.

Hyundai Santa Fe Hybrid thế hệ mới là tâm điểm của khu trưng bày. Ảnh: HTV

Ngoài trưng bày các dòng xe chủ lực, khu trưng bày Hyundai | TC Motor hút khách nhờ chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt triển lãm, gồm các hoạt động tương tác, khu vực trải nghiệm, minigame, ca nhạc hấp dẫn. Có diện tích lớn bậc nhất tại Vietnam Mobility Show 2025 và đặt ở vị trí trung tâm, khu trưng bày của Hyundai góp phần mang đến không khí trẻ trung, gần gũi, góp phần kết nối thương hiệu với khách hàng tự nhiên, giàu cảm xúc.

Một khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm công nghệ trên dòng SUV của Hyundai tại sự kiện. Ảnh: HTV

Việc tham gia Vietnam Mobility Show 2025 khẳng định chiến lược thương hiệu của Hyundai, hướng đến hình ảnh năng động, không ngừng đổi mới, cung cấp đa dạng giải pháp di chuyển và lấy khách hàng làm trung tâm.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Người dân thích thú trải nghiệm gian trưng bày của Hyundai [Điếm nhấn hoạt động của Hyundai tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025. Nguồn: Lộc Chung

Quang Anh