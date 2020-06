Khu thế giới khoáng nóng Bình Châu sắp hoạt động

Thế giới khoáng nóng Bình Châu hoạt động từ ngày 13/6 với nhiều trải nghiệm thư giãn, chăm sóc sức khỏe, gói ưu đãi từ 450.000 đồng.

Thế giới khoáng nóng Bình Châu (Minera Hot Springs Binh Chau) do Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bình Châu và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đầu tư, tổng vốn trên 1.500 tỷ đồng, diện tích 12 ha. Hiện, đây là dự án du lịch khoáng nóng quy mô tại Việt Nam.

Minera Hot Springs Binh Chau trải dài trên diện tích 12 ha, mở cửa từ ngày 13/6 với nhiều gói ưu đãi.

Tọa lạc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách TP HCM 150 km và cách TP Vũng Tàu 70 km, Minera Hot Springs Binh Chau được xây dựng trên một bàu nước khoáng nóng tự nhiên với hơn 70 điểm phun lộ thiên, tạo thành hệ thống các suối, hồ lớn nhỏ, bốc hơi nghi ngút trong nhiệt độ 37 - 83 độ C. Nơi đây chứa hàm lượng silica cao cùng các thành phần khoáng có lợi cho sức khỏe như radi, flo, nitơ, natri, clo...

Trong giai đoạn đầu mở cửa hoạt động Minera Hot Springs Binh Chau từ 13/6, du khách sẽ trải nghiệm nhiều loại hình dịch vụ như tắm khoáng nóng theo hình thức Onsen, tắm bùn, luộc trứng, trekking khám phá rừng, lưu trú tại những bungalow biệt lập, tiêu chuẩn 5 sao.

Trải nghiệm hồ ngâm khoáng nóng 12 hecta

Tại thế giới khoáng nóng Minera (Minera Hot Springs Binh Chau), khu Minera Springs được thiết kế trên diện tích rộng đến 12 hecta, mang lại cho du khách nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe, với hơn 50 loại dịch vụ ngâm tắm khoáng nóng, hồ bơi, spa, các liệu pháp xông nóng, lạnh.

Khu Minera Springs có hơn 50 loại dịch vụ ngâm tắm khoáng nóng, hồ bơi, spa... đáp ứng nhu cầu của nhiều du khách.

Đặc biệt, khu vực Springs Pool có hồ nước khoáng trung tâm lớn, với mặt hồ rộng 1.600 m2, nhiệt độ 37-41 độ C. Ngoài ra, tổ hợp hồ khoáng tại khu Spring Pool còn có khu vực hồ nước khoáng sâu (37 độ C), hồ nước khoáng trẻ em (32 độ C), hồ nước khoáng cạn và ghế nằm (37 độ C), hồ ngâm chân (39 độ C) và hồ nước khoáng tinh dầu (37 độ C).

Springs Pool có hồ nước khoáng trung tâm lớn với mặt hồ rộng 1.600 m2, nhiệt độ 37-41 độ C.

Tắm Onsen theo kiểu Nhật

Onsen trong tiếng Nhật nghĩa là suối nước nóng. Tắm Onsen là dịp để thư giãn, phục hồi sức khoẻ và thiền định. Springs Casa - khu vực tắm Onsen ở thế giới khoáng nóng Minera - được mô phỏng cách tắm theo văn hóa Nhật Bản.

Bên cạnh đó là các phòng xông đá muối Himalaya giúp bạn thư thả và thải độc cho cơ thể. Bạn sẽ khám phá các kiểu tắm khoáng từ nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới tại khu Around the world spa, như spa kiểu Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ... Các loại hình thủy, nhiệt trị liệu tinh tế trong các hồ tắm hoa, hồ tắm rượu vang, hồ tắm trà, hồ tắm thảo dược... cũng là các hoạt động mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị.

Khám phá công viên rừng rộng 15 hecta

Cách khu suối khoáng nóng chỉ vài bước chân, Minera Forest là một công viên rừng rộng lớn xanh mát, hoa nở rộ quanh năm, con đường tre quanh co rợp bóng xanh mướt. Đây là nơi để du khách nạp năng lượng, cải thiện, làm mới sức khỏe và cả tình yêu, sự gắn bó, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Du khách còn có thể tham gia các trò chơi trên cao, trò chơi dưới nước... Minera Hot Springs Binh Chau tọa lạc tại quốc Lộ 55, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xem thêm tại đây.

Tham gia nhiều trò chơi vận động

Bạn có thể đánh thức bản năng của cơ thể bằng nhiều hoạt động thú vị như đi xe ngựa, reflexology walk (đi chân trần trên sỏi, đá), tham gia các trò chơi trên cao, trò chơi dưới nước hay trực tiếp chơi đùa với các con thú hiền lành, đáng yêu. Một trải nghiệm cũng khá thú vị ở đây là lên đài quan sát đón gió trời, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh cánh rừng thứ sinh đẹp của Minera Forest.

Nhân dịp mở cửa hoạt động, từ ngày 13/6, Minera Hot Springs Binh Chau dành tặng du khách nhiều gói dịch vụ nghỉ dưỡng, trị liệu với giá ưu đãi.

Với gói "Trải nghiệm" (450.000 đồng một người lớn và 300.000 đồng một trẻ em), du khách thỏa sức khám phá và trải nghiệm: công viên rừng Minera Forest, sở thú mini, cánh đồng hoa, rừng mưa nhiệt đới, hồ câu cá sấu, nhà trên cây, sàn tập yoga, khu cắm trại, khu luộc trứng 82 độ, tắm Onsen kiểu Nhật, tắm khoáng...

Gói "Thảnh thơi" (590.000 đồng một người lớn và 500.000 đồng một trẻ em), ngoài các dịch vụ trên, nơi đây còn có bữa ăn theo yêu cầu, buffet trưa dành tặng khách.

Những người theo trào lưu sống chậm có thể chọn gói "Thư giãn" (750.000 đồng một người lớn và 600.000 đồng một trẻ em) hoặc gói "Tận hưởng" (980.000 đồng một người lớn và 800.000 đồng một trẻ em), với các dịch vụ và trải nghiệm tối ưu sự riêng tư.

Quần thể du lịch sinh thái suối nước nóng Bình Châu đã được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) bình chọn là "1 trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững của 47 quốc gia trên toàn thế giới".

Được thiết kế theo mô hình du lịch wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản, chuyên thiết kế các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Onsen nổi tiếng thế giới, Minera Hot Springs Binh Chau được Hiệp hội Thuỷ & Nhiệt trị liệu thế giới FEMTEC (thuộc Tổ chức Y tế Thế giới - WHO) công nhận thành viên từ tháng 11/2018.

Du lịch wellness là loại hình du lịch kết hợp tăng cường sức khỏe và tinh thần thông qua hoạt động thể chất, tâm lý phù hợp với mọi lứa tuổi và thể trạng như yoga, zumba, thiền định, vẽ tranh... Hoạt động được các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch wellness thường xuyên nhắc đến là tắm khoáng nóng.

Thư Kỳ