Khu nghỉ dưỡng có nguồn khoáng onsen phong cách Nhật tại Huế

Thừa Thiên - HuếKawara My An Onsen Resort mang đến các trải nghiệm về văn hóa, kiến trúc, ẩm thực Nhật Bản, đặc biệt là tắm khoáng nóng onsen.

Huế nổi tiếng là thành phố di sản văn hóa có lịch sử và truyền thống lâu đời với những giá trị và bản sắc độc đáo. Đáp ứng nhu cầu du lịch, nhiều khách sạn, resort với các phong cách khác nhau được phát triển tại thành phố này. Một trong số đó là khu du lịch đậm phong cách Nhật Bản - Kawara My An Onsen Resort.

Khuôn viên bố trí theo phong cách Nhật. Ảnh: Kawara My An Onsen Resort

Khu nghỉ dưỡng này có quy mô 3,5 ha, xây dựng tại thôn Mỹ An (xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cách trung tâm khoảng 7 km. Kawara My An Onsen Resort là khu nghỉ dưỡng phức hợp sang trọng, đầy đủ tiện ích cho khách du lịch, bao gồm khu onsen, khách sạn, villa, nhà hàng, spa và các khu giải trí.

Đội ngũ chuyên gia Nhật cùng đơn vị tư vấn thiết kế Raymond Việt Nam đã nghiên cứu, phối hợp thực hiện tái hiện phong cách xứ sở hoa anh đào trong thiết kế, kiến trúc, nội thất và bố trí cảnh quan. Từ những chi tiết nhỏ như sân vườn trúc sơn truyền thống, sân vườn thiền định, những dãy trường lang hoài cổ, những con đường nhỏ dạo bộ lát sỏi, hồ cá Koi... đều mang dáng dấp của một ngôi nhà truyền thống xứ sở mặt trời mọc.

Tại đây, các khu khách sạn, villa được đặt trong không gian yên tĩnh, chan hòa với thiên nhiên. Nhìn qua lăng cửa kính, cả khu vườn xanh mướt được xen kẽ với kiến trúc Nhật mang lại một sự thư thái.

Nhà hàng mang phong cách Nhật tại Kawara My An Onsen Resort. Ảnh: Kawara My An Onsen Resort

Khu nghỉ dưỡng này còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm ẩm thực Nhật tại nhà hàng Mai. Những tín đồ của sashimi, sushi... sẽ thưởng thức những hương vị mình yêu thích. Món ăn được chế biến bởi các đầu bếp chuyên nghiệp, mang đặc trưng riêng. Ngồi thưởng thức món ăn Nhật Bản, ngắm hồ cá koi, vườn trúc xanh mướt mang đến cảm giác mới lạ cho du khách khi đến Huế.

Tại Kawara My An Onsen Resort, khách du lịch còn có thể tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là ngâm tắm khoáng nóng onsen. Dịch vụ tắm onsen đã xuất hiện và ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Từ nguồn khoáng nóng Mỹ An, Tập đoàn BB Group đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ lọc, quy trình vận hành tiên tiến giúp loại bỏ tạp chất, giữ lại các khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Quy trình onsen tại đây được thực hiện theo 9 bước truyền thống Nhật Bản. Một trong những sự khác biệt khi tắm onsen tại đây, du khách sẽ trút bỏ hoàn toàn trang phục, ngâm mình vào dòng khoáng nóng tự nhiên, tận hưởng sự khoan khoái của cơ thể. Trong quy trình này, các bước xông hơi khô, xông hơi ướt cũng giúp tăng cường hiệu quả đào thải độc tố, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Ngoài onsen, xông hơi Ganban hay xông hơi Yomogi cũng là những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống Nhật được du khách ưa chuộng.

Bể ngâm tắm khoáng nóng onsen trong nhà và ngoài trời. Ảnh: Kawara My An Onsen Resort

Đại diện Kawara My An Onsen Resort chia sẻ, tắm khoáng nóng onsen Mỹ An là liệu pháp tinh thần, sợi dây kết nối giữa con người và thiên nhiên, mang văn hóa, tinh hoa của Nhật Bản tại Việt Nam.

"Đến với Kawara My An Onsen Resort, du khách sẽ được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần, tái tạo lại năng lượng sau những ngày làm việc vất vả, cân bằng thân - tâm - trí và thưởng thức ẩm thực Nhật tinh túy", đại diện khu nghỉ dưỡng chia sẻ.

Nhân dịp hè 2023, Kawara My An Onsen Resort gửi tặng khách hàng nhiều chương trình khuyến mãi. Từ nay đến hết 31/8, khi khách hàng đặt phòng lưu trú sẽ được tặng kèm dịch vụ xông hơi Ganban.

Gói ưu đãi Nagomi Package các ngày trong tuần chỉ còn từ 3,38 triệu đồng một phòng mỗi đêm, cuối tuần phụ thu thêm, bao gồm buffet Nhật tối thứ 7 hàng tuần. Genki combo chỉ còn 450.000 đồng mỗi khách, bao gồm dịch vụ Luxury Onsen và xông hơi Ganban.

Yên Chi