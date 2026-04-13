Khu nghỉ dưỡng 'all-in-one' 5 sao tại Sầm Sơn

Sky Vista tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vlasta Sầm Sơn, là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Lasong. Khách sạn kết nối thuận tiện với không gian biển và các tiện ích nội khu, hướng đến đa dạng nhóm khách từ gia đình, nhóm bạn đến khách nghỉ dưỡng ngắn ngày.
Đơn vị vận hành dự án cho biết, thiết kế của Sky Vista nhằm mang lại kỳ nghỉ trọn vẹn, kết hợp giữa lưu trú cao cấp và các liệu pháp phục hồi thể chất ngay sát bãi biển cho khách nghỉ dưỡng.
Khách sạn có tổng 190 phòng nghỉ có diện tích 24-52 m2, chia thành hai hạng chủ đạo gồm Grand Deluxe và Executive Suite. Kiến trúc sư ưu tiên lối thiết kế hiện đại, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn bao quát. Mỗi không gian lưu trú đều tích hợp các yếu tố "wellness" nhằm tạo cảm giác thư giãn tuyệt đối cho du khách.
Điểm nhấn khác biệt của Sky Vista nằm ở khu Jjimjilbang chuẩn Hàn Quốc với quy trình xông hơi 14 bước.
Du khách có thể trải nghiệm thủy trị liệu qua hệ thống bể ngâm, sục nóng - lạnh hoặc lựa chọn 9 phòng xông chuyên biệt như đá muối Himalaya, đá Ganbanyoku, phòng tuyết và phòng Oxy Hinoki. Bên cạnh đó, La Bông Spa hợp tác cùng thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon cung cấp các liệu trình chăm sóc cơ thể sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên Việt Nam. Bể bơi bốn mùa tại đây cũng giúp du khách duy trì hoạt động rèn luyện và thư giãn quanh năm.
Khu ẩm thực cũng được đầu tư đồng bộ với hệ thống. Nhà hàng The Deck Sầm Sơn phục vụ thực đơn quốc tế kết hợp các món Việt truyền thống, trong khi Nhà hàng Lá Lúa mang đến trải nghiệm ẩm thực thực dưỡng với cảm hứng Việt - Hàn tinh tế.
Ngoài ra, du khách còn có thể tận hưởng không gian giải trí tại chuỗi quầy bar The U-Bar và 4-Season Bar. Sự kết hợp giữa dịch vụ ẩm thực đa dạng và các tiện ích thư giãn giúp hoàn thiện mô hình nghỉ dưỡng khép kín, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, không cần di chuyển xa.
Bể bơi bốn mùa nằm tại tầng 3 của khách sạn, sở hữu diện tích 240 m2 cùng công nghệ robot làm sạch hiện đại.
Tiếp nối Ocean Vista với 68 phòng boutique và hệ thống 20 villa biệt lập, việc ra mắt Sky Vista giúp Lasong hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.
Ông Remco Christiaan Vaatstra, Tổng quản lý Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn, cho biết đơn vị đưa khách sạn vào hoạt động ngay đầu mùa hè đáp ứng nhu cầu du lịch đang tăng cao, đồng thời mang đến lựa chọn lưu trú toàn diện cho thị trường. "Với mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, Sky Vista kỳ vọng góp phần định hình xu hướng du lịch mới tại địa phương trong thời gian tới", ông Remco Christiaan Vaatstra chia sẻ.
Thanh Thư
Ảnh: Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn
Địa chỉ: khu đô thị Vlasta Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Mail: enquiry.lasong@the-ascott.com
Hotline: 0237 352 5588
Website: https://www.discoverasr.com/vi/the-unlimited-collection/vietnam/lasong-hotel-villas-sam-son-by-the-unlimited-collection