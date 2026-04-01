Khu Đông Hà Nội thêm nguồn cung nhà liền kề, biệt thự

VLand Việt Nam ra mắt dự án khu đô thị thấp tầng Hanoi Oriental, diện tích 8,3 ha tại Gia Lâm, quy mô 185 căn nhà phố liền kề và 16 căn biệt thự.

Ngày 31/3, VLand Việt Nam ra mắt dự án Hanoi Oriental, tại khách sạn Meliá Hà Nội, quy tụ hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ nhiều đơn vị phân phối bất động sản trên thị trường. Trong khuôn khổ chương trình, chủ đầu tư đã cập nhật bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội, đồng thời giới thiệu thông tin về dự án tới các đại lý và nhà đầu tư.

500 chuyên viên kinh doanh tham gia sự kiện kick-off Hanoi Oriental. Ảnh: VLand Việt Nam

Hanoi Oriental nằm trên trục đường Nguyễn Mậu Tài (Gia Lâm), kết nối với khu vực trung tâm thông qua các cây cầu huyết mạch như: Vĩnh Tuy, Chương Dương, Long Biên. Dự án cũng kề cận với các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ 5A, Quốc lộ 1A và hệ thống vành đai 2, 3, 3.5, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tới các tỉnh công nghiệp trọng điểm của miền Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng....

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị mở, trong đó các dãy nhà phố thiết kế theo dạng "show-window", phù hợp với những hoạt động kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, Hanoi Oriental nằm cạnh công viên Gia Lâm quy mô 31 ha cùng hai hồ điều hòa, kết hợp với hệ thống công viên nội khu, góp phần tạo nên không gian xanh cân bằng giữa nhịp sống đô thị và yếu tố sinh thái.

Phối cảnh dự án Hanoi Oriental. Ảnh: VLand Việt Nam

Bên cạnh vị trí giao thông thuận tiện, Hanoi Oriental còn nằm trong khu vực phía Đông Hà Nội, nơi đang hình thành các khu đô thị mới và cộng đồng cư dân ổn định. Nhờ đó, dự án thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại... Hạ tầng này góp phần tạo môi trường sống đồng bộ, đồng thời hỗ trợ khả năng khai thác giá trị của bất động sản trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch VLand Việt Nam cho biết Hanoi Oriental hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực kết hợp khai thác kinh doanh, tăng giá trị bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, VLand Việt Nam ký hợp tác với đơn vị quản lý vận hành Asahi Japan, nhằm hoàn thiện mảnh ghép về chất lượng sống tại dự án, hướng tới nâng cấp tiêu chuẩn vận hành theo phong cách Nhật Bản. Bên cạnh Asahi Japan, Hanoi Oriental có sự đồng hành của ngân hàng Vietcombank.

"Sự đồng hành của Vietcombank, Asahi Japan nhằm đảm bảo tính minh bạch về pháp lý và tiến độ, giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm về dự án", bà Kim Liên chia sẻ.

VLand Việt Nam trao chứng nhận đại lý phân phối chính thức dự án Hanoi Oriental cho 16 đơn vị. Ảnh: VLand Việt Nam

Tại sự kiện, đại diện các đơn vị phân phối kỳ vọng các yếu tố về vị trí, sản phẩm và thời điểm ra hàng sẽ giúp Hanoi Oriental sẽ tạo được sự bứt phá trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng tại Hà Nội còn hạn chế.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các sản phẩm tại dự án đã hoàn thiện phần thô và dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026. Với nền tảng quy hoạch, vị trí và hệ sinh thái xanh, Hanoi Oriental được kỳ vọng trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị Gia Lâm trong giai đoạn phát triển mới.

Minh Ngọc