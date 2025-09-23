Khu đô thị Nam An Khánh sẽ có thêm 6 tòa hỗn hợp cao đến 40 tầng

Hà NộiMột ô đất thuộc khu đô thị Nam An Khánh được điều chỉnh quy hoạch tăng quy mô dân số gần 2 lần, với 6 tòa tháp cao đến 40 tầng.

UBND xã An Khánh vừa công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng khu B tại ô đất ký hiệu HH3. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức.

Ô đất HH3 có chức năng hỗn hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và công trình công cộng. Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch, diện tích ô đất giữ nguyên hơn 40.000 m2. Quy mô dân số tăng gần 2 lần, lên 5.409 người.

Phương án tổ chức không gian được điều chỉnh thành 6 tòa tháp cao tối đa 31-40 tầng. Khối để xe cao 7 tầng được bố trí ở giữa 6 tòa tháp với các tiện ích như cây xanh, sân vườn, sân thể thao nằm trên mái.

Một số chỉ tiêu như diện tích, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất được điều chỉnh giảm. Trước đó, ô đất được quy hoạch với tổng diện tích sàn khoảng 421.200 m2, trong đó 60% là sàn căn hộ, còn lại dịch vụ thương mại. Mật độ xây dựng khối đế 53%, khối tháp 40% và hệ số sử dụng đất 10,5 lần.

Đầu năm nay, Hà Nội cũng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - khu B, tỷ lệ 1/500 tại ô đất HH2D. Chức năng sử dụng đất tại đây vẫn được giữ nguyên gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, dịch vụ, thương mại và công trình khác. Tuy nhiên, chiều cao công trình giảm từ 7-60 tầng, còn tối đa 40 tầng. Diện tích xây dựng từ 13.152 m2 giảm về 9.796 m2.

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía tây thủ đô, thuộc địa bàn xã An Khánh (trước đây là 2 xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức). Tổng diện tích đất quy hoạch dự án gần 190 ha. Dự án được giao cho của Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) phát triển từ năm 2006.

Theo quy hoạch ban đầu, Nam An Khánh có gần 1.800 sản phẩm thấp tầng gồm biệt thự, nhà liền kề. Tuy nhiên, qua nhiều thăng trầm về pháp lý, năng lực tài chính của chủ đầu tư, dự án từng phải dừng thi công và tái khởi động lại từ năm 2015. Đến nay, khu đô thị vẫn còn một số hạng mục dở dang.

