Khu công nghiệp TP HCM phát triển hạ tầng điện, năng lượng tái tạo

BW sẽ phát triển hạ tầng điện quy mô tới 700 MW cùng dự án điện mặt trời áp mái tại một số khu công nghiệp ở TP HCM, theo thỏa thuận ký ngày 24/3.

Theo hợp tác ký kết với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Becamex - VSIP (BV Power), BW sẽ phát triển hạ tầng điện quy mô lớn tại khu công nghiệp BW Supply Chain City nhằm phục vụ các trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale data center) và nhóm khách thuê công nghệ cao. Dự án cũng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của TP HCM, khi khu vực phường Bình Dương - nơi đặt BW Supply Chain City - được quy hoạch thành khu công nghệ số tập trung.

Hai bên cùng nghiên cứu, bổ sung các trạm biến áp 220kV và 110kV, với tổng công suất tới 580 MW, nâng quy mô cung cấp điện lên khoảng 700 MW trong 3-5 năm.

Trước đó, vào tháng 1, BV Power và BW đã đạt thỏa thuận phát triển trạm biến áp 110kV. Giai đoạn đầu dự kiến cung cấp 120 MW trong 12 tháng tới.

Ông Lance Li - Tổng giám đốc BW (ngồi bên trái) và ông Phạm Văn Thủy - Tổng giám đốc BV Power và VSSES (ngồi bên phải) tại lễ ký kết ngày 24/3. Ảnh: BW

Với mảng năng lượng tái tạo, BW hợp tác VSSES phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 30 MWp tại khu công nghiệp BW Bàu Bàng, dự kiến mở rộng lên hơn 100 MWp trong tương lai. Quy mô này thuộc nhóm lớn trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và logistics tại Việt Nam, tiếp nối các dự án đã hoàn thành năm 2024 tại Tân Phú Trung và Mỹ Phước 3.

Hệ thống triển khai trên diện tích mái khoảng 240.000 m2, sản lượng tối đa 40,5 triệu kWh mỗi năm. BW chịu trách nhiệm đồng phát triển và quản lý, VSSES đảm nhận kỹ thuật vận hành, còn BV Power đóng vai trò mua và phân phối điện lên lưới.

Với gần 3 triệu m2 diện tích mái, BW có dư địa mở rộng các giải pháp năng lượng tái tạo, giúp khách thuê tăng khả năng tiếp cận nguồn điện sạch và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Lance Li, Tổng giám đốc BW, cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng công nghiệp mới, trong đó hạ tầng số, sản xuất tiên tiến và nguồn điện ổn định giữ vai trò nền tảng. Hợp tác này nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng hệ sinh thái công nghiệp.

Hiện, BW sở hữu hơn 10 triệu m2 quỹ đất với 60 dự án tại 10 địa phương trọng điểm cùng hơn 475 khách thuê. Doanh nghiệp tập trung phát triển nhà xưởng, kho vận cho thuê và hạ tầng phục vụ sản xuất trong giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường. Công ty được thành lập bởi quỹ đầu tư Warburg Pincus và Becamex IDC. Năm 2023, ESR Group, nhà quản lý bất động sản phục vụ kinh tế 4.0 hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trở thành nhà đầu tư chiến lược của BW.

Song Anh