Không thể xuất cảnh do nợ thuế: Những điều cần biết để không lỡ kế hoạch ra nước ngoài

Khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh, anh chị tôi bất ngờ bị tạm hoãn với lý do nợ thuế.

Điều này khiến tôi lo lắng, bởi sau Tết vợ chồng tôi cũng có kế hoạch ra nước ngoài du lịch kết hợp tìm hiểu tình hình thực tế để cho con du học và mở rộng thị trường kinh doanh. Chúng tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này trong thời gian dài. Nếu bị tạm hoãn xuất cảnh đột ngột, toàn bộ kế hoạch có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì vậy, tôi xin hỏi: trong những trường hợp nào sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do các vấn đề liên quan đến thuế? Có cách nào để kiểm tra tình trạng này trước khi xuất cảnh để vợ chồng tôi có thể yên tâm hơn không? Xin chân thành cảm ơn.

Độc giả Thùy Anh

>>Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh tư vấn