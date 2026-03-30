'Không thể đăng ký lớp 1 cho con vì thiếu thông tin thường trú trên VNeID'

Con tôi cần thông tin thường trú trên VNeID để làm hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 đúng tuyến, nhưng hệ thống vẫn chưa cập nhật dữ liệu.

Tôi là một người dân đang sinh sống tại Hà Nội. Gia đình tôi có hộ khẩu từ năm 2020, gồm bốn thành viên. Thế nhưng, từ khi bỏ sổ hộ khẩu giấy và chuyển sang quản lý thông tin trên ứng dụng VNeID, tôi phát hiện gia đình mình lại bị thiếu mất một thành viên, chính là con tôi (sinh năm 2020).

Điều khiến tôi trăn trở nhất là con tôi hiện không biết hộ khẩu của mình đang ở đâu? Ông bà nội ngoại ở quê đều đã lớn tuổi, còn vợ chồng tôi đã chuyển ra Hà Nội sinh sống từ lâu. Vì vậy, khi thông tin của con không xuất hiện trên hệ thống dữ liệu, gia đình tôi gần như không biết phải tìm hướng xử lý từ đâu?

Suốt hơn một năm qua, tôi đã nhiều lần ra Công an phường để nhờ hỗ trợ cập nhật thêm thông tin cho con, với mong muốn mọi thủ tục sau này được thuận lợi hơn, đặc biệt là việc học đúng tuyến. Bên cạnh đó, tôi cũng đã nhiều lần gửi yêu cầu trên ứng dụng VNeID, nhưng phản hồi tôi nhận được chỉ là "chờ cập nhật cơ sở dữ liệu" hoặc "dữ liệu đang trong quá trình cập nhật". Đến nay, sau rất nhiều lần đi lại, mọi việc vẫn chưa có kết quả.

Hiện tại, con tôi đã đến tuổi vào lớp một. Nhà trường yêu cầu phụ huynh phải cung cấp ảnh chụp thông tin thường trú trên VNeID để phục vụ hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 đúng tuyến. Tuy nhiên, vì thông tin của con tôi vẫn chưa được cập nhật trên hệ thống nên gia đình tôi không thể làm được.

>> 'Hết lo chạy đua cho con vào trường điểm vì Hà Nội siết tuyển sinh trái tuyến'

Tôi hiểu rằng việc chuyển đổi từ sổ hộ khẩu giấy sang dữ liệu điện tử là xu hướng tất yếu, giúp quản lý hiện đại và thuận tiện hơn. Nhưng với những người dân như tôi, khi dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ, thì chính sự hiện đại đó lại trở thành rào cản. Một thông tin thiếu trên hệ thống có thể kéo theo rất nhiều phiền toái cho cả gia đình, nhất là trong những thời điểm quan trọng như làm hồ sơ nhập học cho con.

Qua bài viết này, tôi mong nhận được sự chia sẻ từ các độc giả, đặc biệt là những ai từng gặp tình trạng tương tự. Có ai cũng rơi vào hoàn cảnh con mình không xuất hiện trên VNeID, hoặc thông tin thường trú chưa được cập nhật đầy đủ không? Và nếu đã xử lý được, xin hãy chia sẻ giúp tôi kinh nghiệm, cách làm, hoặc hướng giải quyết nhanh chóng hơn.

Tôi mong cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ sớm được hoàn thiện và cập nhật đồng bộ, để người dân không còn phải đi lại nhiều lần, không phải loay hoay chỉ vì một thông tin còn thiếu trên hệ thống. Với gia đình tôi lúc này, điều cần nhất là con tôi sớm có được ảnh chụp thông tin thường trú trên VNeID để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển đúng tuyến tại địa bàn.

Kenny Tạ