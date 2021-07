Không thấy bình yên khi bên bạn trai

Tôi là tác giả bài: "Mẹ của bạn trai sợ tôi khổ nếu lấy anh". Tôi rất xúc động vì bài viết được đăng ngay lúc bản thân cô đơn nhất.

Trong bài viết trước, vì quá xúc động nên tôi chưa kể được về cuộc đời mình. Nhà tôi nghèo và đông anh em. Năm 2007 vào Sài Gòn học mà tôi chỉ có vỏn vẹn chiếc xe đạp mẹ mua và mấy trăm ngàn đồng lộ phí. Năm đầu tiên đi học tôi vừa làm gia sư vừa đi bán quần áo ở siêu thị, công việc vất vả. Tôi tiết kiệm tối đa nhất để không xin tiền ba mẹ, có hôm một gói mì mà tôi ăn cả sáng và chiều. Cuộc đời cơ cực cho tôi những trải nghiệm mạnh mẽ, việc đi bán quần áo cho tôi khá nhiều kinh nghiệm cho công việc hiện tại.

Thời sinh viên các bạn đi karaoke, cắm trại, đi chơi, còn tôi gần như không bao giờ có những khoảnh khắc đó. Ra trường, các bạn loay hoay tìm việc thì tôi đã được vô một tập đoàn lớn của Hong Kong. Hồi đi bán hàng, có thời gian rảnh là tôi học Anh văn, cộng thêm sự dạn dĩ và biết cách nói chuyện nên tôi được tuyển trực tiếp vào công ty. Đi làm có tiền tôi vẫn không dám lo cho hạnh phúc riêng tư, chẳng dám quen ai vì phải lo cho ba mẹ. Tôi mua cho ba chiếc xe máy, tivi, sửa nhà... những việc như vậy đối với tôi là niềm hạnh phúc. Tôi cũng giúp các anh trai có vốn làm ăn, gửi tiền cho các cháu đi học. Tôi cũng có những nhóm thiện nguyện chuyên xây trường học, đào giếng, xây cầu, nhà tình thương... Tuổi trẻ của tôi qua nhanh nhưng bản thân không ân hận gì.



Cuộc sống dù khắc nghiệt, đôi lúc là tàn nhẫn nhưng lại cho tôi sự mạnh mẽ, từng trải, có điều tôi là người giàu cảm xúc và thực sự yếu đuối. Những ngày tháng tìm hiểu nhau, tôi chia sẻ rất nhiều với bạn trai về một cuộc sống mà ở đó gia đình là điểm tựa bình yên, con cái có ba mẹ hạnh phúc và chúng tôi đối xử với nhau thực sự văn minh.

Đến thời điểm hiện tại, tôi không có được điều đó. Tôi đã dành cả thanh xuân để sống và làm nhiều việc thiện nguyện, luôn toả ra năng lượng tích cực cho những người xung quanh, thế nhưng sâu thẳm trong tôi là những nỗi buồn và sự không may mắn. Dù cho không may mắn trong tình duyên nhưng tôi sẽ sống tốt hơn, mạnh mẽ và can trường hơn. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn đã động viên tôi rất nhiều.

Hồng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc